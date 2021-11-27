

تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 12.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 661.6 مليون جنيه، يليه سهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 74.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 491.4 مليون جنيه.



وجاء في المركز الثالث، "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 20.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 411.2 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 30.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 290.2 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 17.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 256.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفى المركز السادس "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 208 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 241.1 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 19.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 229.7 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 66.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول 10.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "شركة مستشفى كليوباترا"، بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 132.8 مليون جنيه.



كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11667.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2131.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.46% ليغلق عند مستوى 3166.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.82% ليغلق عند مستوى 13949.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 3984.33 نقطة.