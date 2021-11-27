

ارتفاع سعر الذهب 6 جنيهات في أسبوع ارتفاع سعر الذهب 6 جنيهات في أسبوع

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية اليوم السبت بمتوسط 6 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوى المشغولات الذهبية وذلك علي أساس أسبوعي بمحلات الصاغة.



وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة في سوق الذهب نحو 903 جنيهات مقابل 896 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة تبلغ 7 جنيهات.



ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 790 جنيها مقابل 784 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة 6 جنيهات.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 677 جنيها مقابل 672 جنيها الأسبوع الماضي بفارق 5 جنيهات.ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو 527 جنيها مقابل 523 جنيها الأسبوع الماضي بزيادة تقدر بـ 4 جنيهات.وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.079 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 902.9 ألف جنيهأسعار الذهب اليوم بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.