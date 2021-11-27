الدولار يستفر في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الدولار يستفر في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

صورة الخبر: الدولار يستفر في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك
الدولار يستفر في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم السبت علي مستوى البنوك العاملة بمصر.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي.

ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوططني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".

وسجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".

أعلى سعر
وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الدولار يستفر في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1399

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager