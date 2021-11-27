"جمارك الأقصر" تحبط 201 محاولة تهريب بضائع بـ 2.6 مليون جنيه

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"جمارك الأقصر" تحبط 201 محاولة تهريب بضائع بـ 2.6 مليون جنيه

أحبطت إدارة التهريب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد المغربي؛ 201 محاولة لتهريب كميات كبيرة من البضائع المتنوعة خلال شهر بقيمة 2.6 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع مباحث الرسوم والضرائب بجنوب الصعيد وأسيوط بإشراف العميد سامح دسوقي والعميد حسام أبو المعالي.

وقال تقرير صادر عن إدارة التهريب الجمركي بالأقصر، إن المضبوطات كانت عبارة عن سجائر وسيارات وقطع غيارها ودراجات نارية وأدوات كهربائية وصحية ومنزلية ومبردات وألعاب أطفال وزيوت محركات للسيارات ومستحضرات تجميل.

وكشف التقرير، عن تشكيل لجنة فنية من "محمد الليثى،عبد الجواد حمام، منتصر محمدين، رومانى حنا، على علام ، محمد عبدالله، إسماعيل أحمد، محمد جمال، أحمد صابر،حسن أحمد حسن"، وتحرير 201 محضرا تهرب جمركي وإخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

المصدر: صدى البلد

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