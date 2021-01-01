بيلاروس.. افتتاح محل لقمصان تحمل "مقولات مأثورة" للرئيس لوكاشينكو

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بيلاروس.. افتتاح محل لقمصان تحمل "مقولات مأثورة" للرئيس لوكاشينكو

افتتح في العاصمة البيلاروسية مينسك محل تباع فيه قمصان تحمل مقولات مأثورة لرئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو، وفق ما أوردت وكالة "نوفوستي" اليوم السبت.

وفتح المتجر أبوابه داخل مركز تجاري كبير يقع قبالة "قصر الاستقلال" (مقر رئيس الجمهورية). وحضر مراسم افتتاحه عدد من المسؤولين الحكوميين، وأفراد السلك الصحفي لدى رئاسة الدولة، وأصحاب فكرة نقل المقولات الأكثر شعبية لألكسندر لوكاشينكو مثل "حبيبتك لن تعطيها لغيرك" و"اطرحوا الحقائق على الطاولة" و"لا يمكن للمرء أن يصبح رئيسا بل يجب أن يولد رئيسا".

المصدر: روسيا اليوم

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