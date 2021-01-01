

سيارة الشباب.. سعر أوبل كورسا موديل 2022 | صور سيارة الشباب.. سعر أوبل كورسا موديل 2022 | صور

تتألق شركة أوبل الألمانية داخل السوق المصري من خلال عدة إصدارات قوية ومتنوعة، من بينها فئة الهاتشباك الاعتمادية التي يعشقها الشباب والفتيات، وعلى رأسها تأتي أوبل كورسا موديل 2022.



ينتمي طراز كورسا لفئة السيارات الهاتشباك، وجاء بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.



تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 2022 بمجموعة من المواصفات والتجهيزات الأخرى نظام الفرامل الذكي، وسنتر لوك، وريموت كنترول، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وخاصية ضبط وضم المرايات كهربائيا، وإضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، ومصابيح ضباب، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحساسات اضاءة ومطر.

زودت سيارة أوبل كورسا موديل 2022 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني، ونظام تحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة.ويبلغ سعر أوبل كورسا موديل 2022 حوالى 340 ألف جنيه.



