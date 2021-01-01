تتألق شركة أوبل الألمانية داخل السوق المصري من خلال عدة إصدارات قوية ومتنوعة، من بينها فئة الهاتشباك الاعتمادية التي يعشقها الشباب والفتيات، وعلى رأسها تأتي أوبل كورسا موديل 2022.
ينتمي طراز كورسا لفئة السيارات الهاتشباك، وجاء بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.
تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 2022 بمجموعة من المواصفات والتجهيزات الأخرى نظام الفرامل الذكي، وسنتر لوك، وريموت كنترول، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وخاصية ضبط وضم المرايات كهربائيا، وإضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، ومصابيح ضباب، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحساسات اضاءة ومطر.
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التعليقات على سيارة الشباب.. سعر أوبل كورسا موديل 2022 | صور
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