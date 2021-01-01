

بأسعار معقولة.. أبرز 5 سيارات SUV في السعودية لعام 2021 |صور بأسعار معقولة.. أبرز 5 سيارات SUV في السعودية لعام 2021 |صور

تحظى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV بشعبية كبيرة داخل السوق السعودي للسيارات، بفضل المساحة الكبيرة ورحابة المقصورة، بالإضافة للتجهيزات الفنية والارتفاع المناسب الذي يمنحها أفضلية للتعامل مع الطرق الوعرة.



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر و مواصفات أبرز 5 سيارات SUV بأسعار معقولة في السعودية لعام 2021.



1 ـ كيا سورينتو

تتمتع سيارة كيا سورينتو موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصان، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، أما الاخر سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات.

دعمت سيارة كيا سورينتو موديل 2021 حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدام و قابلة للإمالة، مصابيح LED امامية و خلفية، وبها شاشة تاتش بمقاس 10.5 بوصه وتحتوى على نظام الملاحة، تحتوى عداد رقمي بشاشة معلوماتية بمقاس 12 بوصه.أسعار كيا سورينتو موديل 2021:الفئة الأولى BASE بسعر97500 ريال.الفئة الثانية BASE بسعر97500 ريال.الفئة الثالثة TOP بسعر 99500 ريال.الفئة الرابعة TOP بسعر 109500 ريال.الفئة الخامسة MID OPTION بسعر 119000 ريال.الفئة السادسة TOP بسعر 132300 ريال.2 ـ نيسان اكس تريلحصلت سيارة نيسان إكس تريل موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانا، و245 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.تتمتع سيارة نيسان إكس تريل موديل 2021 بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة، تتسع لـ 5 و7 مقاعد، كما ضمت باقة من وسائل الرفاهية مثل، شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة، إلى جانب عجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي.أسعار نيسان اكس تريل موديل 2021:الفئة الأولى S 2WD 5-SEATER بسعر92499 ريال.الفئة الثانية S 2WD 7-SEATER بسعر93899 ريال.الفئة الثالثة S AWD بسعر96999 ريال.الفئة الرابعة S بسعر 98399 ريال.الفئة الخامسة SV X-TREAMER بسعر 104412 ريال.الفئة السادسة W/SAFETY SHIELDبسعر 126999 ريال.3 ـ تويوتا راف فورتستمد السيارة تويوتا راف فور موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و 207 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT.تتوافر سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، أنوار أمامية LED و إضاءة نهارية، و إمكانية الدخول بدون مفتاح ريموت كونترول، و المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، ومقابض الأبواب الخارجية بلون الهيكل.أسعار تويوتا راف فور موديل 2021:الفئة الأولى LE بسعر 102925 ريال.الفئة الثانية XLE بسعر 118450 ريال.الفئة الثالثة LE HYBRID بسعر120865 ريال.الفئة الرابعة XLE HYBRID بسعر145935 ريال.4 ـ سوبارو فورسترحصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 170 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات غبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، و بهذه الإمكانيات الفنية تتاسرع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقارب الـ 10 ثوان.زودت السيارة بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و التي تتضمن، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و نظان تثبيت السرعة التكيفي، و برنامج تحديد المسار، و مستشعرات ركن و كاميرا لسهولة التحكم، و مرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى برنامج متابعة النقاط العمياء، و خاصية التحذير عند التصادم، و تبيه حركة المرور الخلفية، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.أسعار سوبارو فورستر موديل 2021:الفئة الأولى PREMIUM بسعر 115500 ريال.الفئة الثانية SPORT بسعر 126500 ريال.5 ـ هوندا بايلوتتعتمد هوندا بايلوت موديل 2021 على محرك سداسي الأسطوانات طراز V6، بقوة 280 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 355 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد أوامر التسارع عبر نقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.كما تحتوي السيارة من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل Apple CarPlay و Android Auto، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية، و تكييف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، و فتحة سقف بانوراما، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن.أسعار هوندا بايلوت موديل 2021:الفئة الأولى LX بسعر 149385 ريال.الفئة الثانية EX-L بسعر183885 ريال.الفئة الثالثة EX بسعر 189635 ريال.الفئة الرابعة TOURING بسعر 202285 ريال.



