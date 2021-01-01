بعد ظهور متحور أوميكرون بمصر.. لجنة مكافحة كورونا توجه رسالة للمواطنين |فيديو

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صورة الخبر: بعد ظهور متحور أوميكرون بمصر.. لجنة مكافحة كورونا توجه رسالة للمواطنين |فيديو
بعد ظهور متحور أوميكرون بمصر.. لجنة مكافحة كورونا توجه رسالة للمواطنين |فيديو

وجه الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، رسالة للمواطنين المصريين بعد ظهور متحور «أوميكرون» : «بعد وصول أوميكرون مصر، علينا أن نكون حذرين ولكن لا مجال للهلع والخوف، ومن الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات وارتداء الكمامة».

وقال «حسام حسني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» إن أعراض الالتهابات الفيروسية واحدة ومتشابهة بشكل كبير سواء كان فيروس كورونا وإنفلونزا الموسمية.

وأضاف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: «كل دول العالم التي دخل بها متحور كورونا تكون أعراض الإصابة بسيطة ومتوسطة فيها وإعراضه ليست مختلفة وفقدان حاسة الشم والتذوق ليست من الأعراض الأساسية ولكن تكسير الجسم وارتفاع درجات الحرارة من الاعراض الاساسية، والمسحات قادرة على اكتشاف إصابة الفرد بمتحور أوميكرون».

الأولوية في الحصول على الجرعة التعزيزية
وتابع «حسام حسني» : «الأولوية في الحصول على الجرعة التعزيزية هم الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم البدء في حصول على الجرعة التعزيزية بعد مرور 6 شهور من آخر موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا».

المصدر: صدى البلد

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