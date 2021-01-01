

«واتساب» يدرس إضافة ميزة جديدة تزيد من سلطة مسؤولي المجموعات «واتساب» يدرس إضافة ميزة جديدة تزيد من سلطة مسؤولي المجموعات

يحرص تطبيق «واتساب» دائمًا على إضافة تحديثات ومميزات جديدة من شأنها تسهيل تعامل المستخدمين وإتاحة الفرصة للاستفادة بشكل كامل من كل مزاياه وخدماته.



يعمل «واتساب» حاليًا على إضافة ميزة جديدة خلال الفترة المُقبلة من شأنها توفير امتيازات جديدة لمدراء المجموعات، وتمكينهم من إدارة المجموعة بسهولة، والتي سيعمل التطبيق على إضافتها في الإصدار رقم 2.22.1.1، بحسب «سكاي نيوز» العربية.



سلطة أكبر لمسؤولي المجموعات

هذه الميزة الجديدة ستمنح مسؤولي المجموعات سلطة أكبر في ضبط رسائل أعضاء المجموعة والتحكم بها؛ إذ سيصبح بإمكانهم مسح بعض رسائل الأعضاء أو جميعها.

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وإيضاحًا للأمور، فإنه فور قيام «أدمن» المجموعة بحذف أية رسالة، ستظهر على الفور عبارة «تم حذف هذه الرسالة من قِبل مسؤول المجموعة»، وستكون هذه الرسالة واضحة أمام جميع الأعضاء.مسح رسائل الأعضاءتهدف هذه الخاصية الجديدة إلى منح المشرفين على المجموعات مزيدًا من السلطة، بحيث تمكنهم من التحكم في مجموعتهم واختيار الرسائل التي تظل متواجدة في الدردشة أمام جميع الأعضاء، والرسائل التي يتم حذفها.«تامر محمد»: خطوة مهمة كانت تنقص «واتساب»من جانبه قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، إن هذه الميزة التي أطلقها «واتساب»، تعد خطوة مهمة وفعالة كانت تنقصه خلال الفترات الماضية، موضحًا أن هذه الميزة ستتيح أمام مسؤولي المجموعات سهولة تحديد السياسة الخاصة بالمجموعة ومنع الأعضاء من تجاوزها.وأضاف «محمد»، أن كثيرًا من المجموعات على «واتساب» تضم أعدادًا كبيرة من الأعضاء، ودائمًا ما تشهد خلافات واسعة في الرأي ومناقشات حادة يتبعها تهكمات وإهانة للبعض، إلا أن هذه الميزة الجديدة ستوقِف هذا العبث وستُمكِن مسؤولي المجموعات من التحكم في هذه الرسائل، ومسح كل ما يحثُ على إثارة الغضب والكراهية.