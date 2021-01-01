

تحذير عاجل لمستخدمي «واتساب» حول العالم: لا تفتح هذه الرسالة تحذير عاجل لمستخدمي «واتساب» حول العالم: لا تفتح هذه الرسالة

حذر خبراء الأمن السيبراني أكثر من ملياري مستخدم حول العالم لتطبيق المراسلة الشهير «واتساب»، من أن حساباتهم الخاصة ومحادثاتهم في خطر كبير، وكذلك أموالهم، ما يضعهم في مشكلة كبيرة ربما تصل إلى خسارة حساباتهم البنكية.



وأوضح الخبراء أن هناك رسالة نصية خطيرة تصل إلى المستخدمين عبر حسابات الواتس آب الخاصة بهم، وتحمل في داخلها تهديدًا كبيرًا لهم، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



خبراء يحذرون من رسالة خطيرة تسرق الأموال

ويخدع المتسللون أو الهاكرز الضحايا بإيهامهم أنهم من الأقارب أو من الأصدقاء وأنهم في حاجة ماسة إلى المال أو خداعهم عبر إرسال روابط مزيفة وبالتالي سرقة حساباتهم البنكية، بحسب وكالة مكافحة الاحتيال البريطانية.

قد يعجبك أيضا...

وكشفت الوكالة، أن الرسالة النصية الخطيرة التي يخدع بها المتسللون الضحايا، تسببت في خسارة أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني لعشرات الأشخاص.خبراء: احذروا من الأقارب والأصدقاءوتحث الشرطة مستخدمي «WhatsApp» على تجاهل طلبات الأموال من الأشخاص الذين يستخدمون أرقامًا غير معروفة لكنهم يدعون أنهم من ذوى القرابة أو من فئة الأصدقاء: «عادة ما يدعي المجرمون أنهم من أفراد الأسرة، ويبدأون المحادثة بمرحباً أبي، أمي، أو صديقي، ويقولون إنهم يرسلون رسائل نصية من رقم هاتف محمول جديد لأن هواتفهم ضائعة أو تالفة وسيواصلون طلب المال لشراء هاتف جديد، أو يزعمون أنهم بحاجة إلى المال بشكل عاجل لدفع الفاتورة، ثم سيقدمون التفاصيل المصرفية الخاصة بهم للدفع، مع عودة البعض بمطالبات أخرى بالمال».وأكد الخبراء، أن المتسللين دائمًا ما يلعبون على العواطف بإدعاء صلة القرابة، أو إغراء المستخدمين بعروض وهمية وخداعهم لسرقتهم أو لسرقة حساباتهم.وينبغي على الأشخاص تأمين حساباتهم بشكل جيد، وعدم الانصياع لأوامر أي شخص مجهول أو يدعي أنه قريبهم والتأكد من هوية من يطلب تلك الأموال وإذا كان هناك شك من كونها خدعة يبلغ عن الأكونت المستخدم فورًا.