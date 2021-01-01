

لحاملي هواتف آيفون.. هذه الميزة تكشف التطبيقات المراقبة لبياناتك الخاصة لحاملي هواتف آيفون.. هذه الميزة تكشف التطبيقات المراقبة لبياناتك الخاصة

في كل عام، تصدر أبل مميزات جديدة تعمل على تحسين خصوصية البيانات عبر هواتف آيفون، كما تضع معاييرًا جديدة للصناعة ككل.



ويقدم نظام التشغيل iOS 15.2 ميزة جديدة تسمى بـ «تقرير خصوصية التطبيقات»، التي توفر تقريرًا مرئيًا سهل القراءة بجميع الطرق، التي يستخدم بها التطبيق بياناتك الخاصة أو ينقلها.



ويعد تقرير خصوصية التطبيق إحدى المميزات التي لا يتم تمكينها افتراضيًا بعد ترقية هاتفك إلى نظام iOS 15.2 أو iPadOS 15.2، وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

. انتقل إلى «الإعدادات».

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. اختر «خصوصية التطبيق».. انقر على «تشغيل تقرير خصوصية التطبيق».بعدها، سيبدأ جهاز آيفون في تسجيل نشاط التطبيق والشبكة.ومن هذا المنطلق، سيكون حاملو هاتف آيفون على دراية بهذا التخطيط، خاصةً وأنهم سيطلعون على تقارير خصوصية التطبيق خلال أسبوع ماضٍ، على أن تكون مقسمة إلى 4 أقسام حسب المنشور بـ «Life Hacker» وهي:4. الوصول إلى البيانات وأجهزة الاستشعارهنا، سترى متى وكم مرة يصل التطبيق إلى مستشعرات آيفون أو بيانات التطبيق، بما في ذلك الكاميرا أو الموقع، أو جهات الاتصال، أو مكتبة الصور، أو الميكروفون.ويعتبر هذا القسم هو المكان الذي ستتمكن فيه من معرفة ما إذا كان التطبيق يصل إلى البيانات أم لا. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعداد المحدد لتعطيل الوصول.3. نشاط شبكة التطبيقعلى الرغم من كون هذا القسم مفيدًا، إلا أنه قد يكون من الصعب بعض الشيء فهمه.سيرى المستخدم خلال هذا القسم أسماء نطاقات معقدة، بالإضافة إلى «جوجل» و«فيس بوك» وما إلى ذلك. كل ما يحتاج إلى معرفته هو أن التطبيق المعني يتواصل مع جميع المجالات والمواقع التي يراها المستخدم هنا.2. نشاط شبكة الموقعفي هذا القسم، سترى المجالات التي اتصلت بها مواقع الويب التي كنت تتصفحها.وعندما تضغط على «مجال»، ستخبرك «أبل» بمن يملكها (إذا كانت البيانات متوفرة)، وستعرض أيضًا التطبيقات التي تمكنت من الوصول إلى البيانات من المجال.1. المجالات الأكثر اتصالًافي هذا القسم، ستدمج أبل المجالات التي تم الاتصال بها لأكثر من مرة من قبل جميع تطبيقاتك مجتمعة. إنها طريقة جيدة لمشاهدة المواقع المماثلة التي تتصل بها التطبيقات المختلفة.