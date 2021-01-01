

مصر.. طقس سيء وإغلاق موانئ ومطالب بعدم الخروج مصر.. طقس سيء وإغلاق موانئ ومطالب بعدم الخروج

تشهد مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة بدءا من الأحد وحتى الثلاثاء طقسا غير مستقر وانخفاض لدرجات الحرارة، وسط مطالب للمصريين بعدم الخروج إلا للضرورة.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك حالة من عدم الاستقرار يومي الأحد والاثنين، حيث تتعرض القاهرة والمحافظات لانخفاضات شديدة في درجات الحرارة.



السواحل الشمالية

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وأعلنت الهيئة في بيان صحفي استمرار تساقط الأمطار على مدن السواحل الشمالية، والتي بدأت خلال ساعات ليل الجمعة.وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مدن السواحل الشمالية، مثل السلوم ومطروح، والإسكندرية، بالإضافة إلى محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط. و"ربما" تشهد مناطق متفرقة بمحافظات جنوب الدلتا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، ومدن القناة.وأضافت أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون باردا خلال ساعات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل صباح اليوم التالي.توقعات الأرصاد تشير لوجود اضطرابات في الملاحة البحرية خلال الأيام المقبلة على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 70 كم في ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج لـ4 أمتار خلال يوم الأحد.وبحسب البيان، فإن نشاط حركة الرياح يوم الاثنين المقبل، سيكون محملًا بالرمال والأتربة على كافة الأنحاء، وقد تصل إلى حد العواصف.ويتسبب نشاط حركة الرياح في انخفاض الرؤية الأفقية على محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، ومحافظة سيناء، مع زيادة الإحساس بالبرودة.وحذرت الهيئة المواطنين من سوء حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة مطالبة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.إغلاق ميناء البرلساضطرابات الملاحة البحرية دفعت محافظ كفر الشيخ لإعلان توقُّف حركة الصيد وإغلاق ميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ.وناشد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفًا على سلامتهم وحياتهم، وضمانًا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.