علاج ورم الضرس والخد بوصفات طبيعية في المنزل



علاج ورم الضرس علاج ورم الضرس



من الصعب تجاهل ورم الضرس سواء كان حادًا ومفاجئًا أو باهتًا ومستمرًا ، حيث يحدث ورم الضرس أو ألم الأسنان عندما يتهيج العصب الموجود في جذر السن أو المحيط بالسن، تعد عدوى الأسنان أو التسوس أو الإصابة أو فقدان السن من أكثر أسباب ورم الضرس شيوعًا.



قد يحدث ورم الضرس بعد قلع السن، ينشأ الألم أحيانًا من مناطق أخرى وينتشر في الفك ، وبالتالي يبدو أنه ألم في الأسنان، تشمل المناطق الأكثر شيوعًا مفصل الفك (المفصل الصدغي الفكي أو المفصل الفكي الصدغي) وآلام الأذن والجيوب الأنفية وحتى مشاكل القلب العرضية.



يمكن أن تساهم البكتيريا التي تنمو داخل فمك في الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان ، وكلاهما يمكن أن يسبب ورم الضرس في كثير من الأحيان ، لا تؤدي أمراض اللثة إلى أي ألم.

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يمكنك منع معظم مشاكل الأسنان عن طريق استخدام الخيط ، وتنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، وتنظيف أسنانك بشكل احترافي مرتين في السنة، قد يقوم طبيب الأسنان بوضع مواد مانعة للتسرب وفلورايد ، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة لأسنان الأطفال، وفقا لما نشره موقع webmd.علاج ورم الضرس والخد في المنزل-يمكن استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، خذها وفقًا للإرشادات الموجودة على العبوة أثناء ترتيب موعد مع طبيب الأسنان.-تجنب الأطعمة شديدة البرودة أو الساخنة لأنها قد تزيد الألم سوءًا.-قد تشعر بالراحة من العض على كرة قطنية منقوعة في زيت القرنفل، يمكنك الحصول على زيت القرنفل من معظم الصيدليات.-يمكن لمعاجين الأسنان الخاصة أن تجعل أسنانك أقل حساسية، ويمكنك عكس أمراض اللثة المبكرة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.لألم الفك:- قد يكون الأسبرين مفيدًا لمشاكل مفصل الفك عند البالغين.- يجب استخدام الأسيتامينوفين (وليس الأسبرين) للأطفال والمراهقين.-إذا حدث الألم في كل مرة تفتح فيها فمك على نطاق واسع ، فقد يكون المفصل الصدغي الفكي (TMJ) هو مصدر الألم قد يؤدي التثاؤب أو تناول قضمة كبيرة من الطعام إلى تفاقم الألم. سيساعدك موعد مع طبيبك أو طبيب الأسنان في معرفة السبب.علاج انتفاخ الخد بسبب الخراجالخراج عبارة عن جيب من القيح ناتج عن عدوى بكتيرية، يمكن أن يحدث الخراج في مناطق مختلفة من الأسنان لأسباب مختلفة، يحدث الخراج حول الذروي (per-e-AP-ih-kul) عند طرف الجذر ، بينما يحدث خراج اللثة (per-e-o-DON-tul) في اللثة بجانب جذر السن، تشير المعلومات الواردة هنا تحديدًا إلى الخراجات حول الذروة.عادة ما يحدث خراج الأسنان حول الذروة نتيجة عدم علاج تجويف الأسنان أو إصابة أو عمل أسنان سابق.يعالج أطباء الأسنان الخراج عن طريق تجفيفه والتخلص من العدوى، قد يكونون قادرين على إنقاذ الأسنان من خلال علاج قناة الجذر ، ولكن في بعض الحالات قد يحتاج السن إلى قلعه، يمكن أن يؤدي ترك الخراج دون علاج إلى مضاعفات خطيرة ، بل ومهددة للحياة، وفقا لما نشره موقع mayoclinic.أعراض الخراجتشمل علامات وأعراض خراج الأسنان ما يلي:-وجع أسنان حاد ومستمر نابض يمكن أن ينتشر إلى عظم الفك أو الرقبة أو الأذن-الحساسية لدرجات الحرارة الساخنة والباردة-حساسية لضغط المضغ أو العض-حمى-تورم في وجهك أو خدك-تورم الغدد الليمفاوية تحت الفك أو الرقبة-اندفاع مفاجئ لرائحة كريهة وطعم كريه ، سائل مالح في فمك وتسكين الآلام ، إذا تمزق الخراج-صعوبة التنفس أو البلعمتى ترى الطبيبراجع طبيب أسنانك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض لخراج الأسنان.إذا كنت تعاني من حمى وتورم في وجهك ولا يمكنك الوصول إلى طبيب أسنانك ، فانتقل إلى غرفة الطوارئ. اذهب أيضًا إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو البلع، قد تشير هذه الأعراض إلى انتشار العدوى بشكل أعمق في الفك والأنسجة المحيطة أو حتى مناطق أخرى من الجسم.الوقاية من الخراجتجنب تسوس الأسنان ضروري لمنع خراج الأسنان، اعتني بأسنانك جيدًا لتجنب تسوس الأسنان:-استخدم مياه الشرب المفلورة.-اغسل أسنانك مرتين يوميًا على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.-استخدم خيط تنظيف الأسنان أو منظف ما بين الأسنان لتنظيف ما بين أسنانك بشكل يومي.-استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أو أربعة أشهر-تناول طعامًا صحيًا ، مع الحد من تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة بين الوجبات.-قم بزيارة طبيب أسنانك لإجراء الفحوصات الدورية والتنظيفات المهنية.-ضع في اعتبارك استخدام مطهر أو غسول فم يحتوي على الفلورايد لإضافة طبقة إضافية من الحماية ضد تسوس الأسنان.علاج الخراج-فتح (شق) وتصريف الخراج، سيقوم طبيب الأسنان بعمل شق صغير في الخراج ، مما يسمح للصديد بالخروج ، ثم يغسل المنطقة بالماء المالح (محلول ملحي). في بعض الأحيان ، يتم وضع مصفاة مطاطية صغيرة لإبقاء المنطقة مفتوحة للتصريف بينما يقل التورم.-قم بعمل قناة الجذر. يمكن أن يساعد ذلك في القضاء على العدوى والحفاظ على أسنانك، للقيام بذلك ، يقوم طبيب أسنانك بالثقب لأسفل في أسنانك ، ويزيل النسيج المركزي المصاب (اللب) ويستنزف الخراج، ثم يملأ ويغلق حجرة لب السن وقنوات الجذر، قد يتم تغطية السن بتاج لجعله أقوى ، خاصةً إذا كان سنًا خلفيًا، إذا كنت تهتم بأسنانك المستعادة بشكل صحيح ، فيمكن أن تستمر مدى الحياة.اسحب السن المصاب، إذا تعذر حفظ السن المصاب ، فسيقوم طبيب أسنانك بخلع (خلع) السن وتصريف الخراج للتخلص من العدوى.-وصف المضادات الحيوية، إذا كانت العدوى مقتصرة على منطقة الخراج ، فقد لا تحتاج إلى مضادات حيوية. ولكن إذا انتشرت العدوى إلى الأسنان القريبة أو الفك أو مناطق أخرى ، فمن المحتمل أن يصف طبيب الأسنان المضادات الحيوية لمنع انتشارها. قد يوصي أيضًا بالمضادات الحيوية إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف.علاج تورم اللثة وانتفاخ الخد في المنزلتورم اللثة من المشاكل الشائعة بين الكثير من الأشخاص،و لكن على الرغم من ذلك هناك الكثير من النصائح الذي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف تورم اللثة وتقليل الانزعاج.إذا ظلت اللثة منتفخة لأكثر من أسبوع ، فحدد موعدًا مع طبيب الأسنان، يمكنهم تشخيص السبب الدقيق للتورم والتوصية بخطة علاجية.العلاجات المنزلية لتورم اللثةجرب أحد هذه العلاجات المنزلية للمساعدة في تخفيف تورم اللثة، وفقا لموقع healthline. .-ماء مالحيمكن لشطف اللثة بالماء المالح أن يهدئ التهاب اللثة ويعزز الشفاء وفقًا لدراسة أجريت عام 2016.طريقة الأستخدام:امزج 1 ملعقة صغيرة من الملح و 8 أونصات من الماء الدافئ الفاتر.اشطف فمك بمحلول الماء المالح هذا لمدة 30 ثانية.ألفظه، أبصقها أبصق عليها؛ لا تبتلعه.افعل ذلك من 2 إلى 3 مرات في اليوم حتى يزول التورم.-كمادات دافئة وباردةيمكن للكمادات الدافئة والباردة أن تخفف الألم والتورم في اللثة المتورمة.طريقة الاستخدام:بعد نقع قطعة قماش نظيفة أو منشفة في ماء دافئ ، اعصر الماء الزائد.ضع قطعة القماش الدافئة على وجهك - خارج الفم ، وليس على اللثة مباشرة - لمدة 5 دقائق تقريبًا.لفي كيسًا من الثلج المجروش في منشفة أو منشفة نظيفة وضعيه على وجهك لمدة 5 دقائق تقريبًا.كرر الدورة الدافئة / الباردة 2 إلى 3 مرات أخرى.قم بهذا مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا في أول يومين بعد اكتشاف تورم اللثة.-جل الكركميحتوي الكركم على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 ، فإن هلام الكركم قد يمنع البلاك والتهاب اللثة. (التهاب اللثة سبب شائع لتورم اللثة).طريقة الاستخدام:بعد غسل أسنانك ، اشطف فمك بالماء العذب.ضع جل الكركم على لثتك.دع الجل يجلس على لثتك لمدة 10 دقائق.تمضمض بالمياه العذبة حول فمك لشطف الجل.ألفظه، أبصقها أبصق عليها؛ لا تبتلعه.افعل ذلك مرتين في اليوم حتى يزول التورم.-بيروكسيد الهيدروجينتقترح وزارة الصحة بولاية إنديانا أنه يجب شطف اللثة الحمراء أو المتقرحة أو المتورمة جيدًا بمحلول ماء وبيروكسيد الهيدروجين باستخدام محلول بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3 في المائة فقط.طريقة الأستخدام:امزج 3 ملاعق كبيرة من 3٪ بيروكسيد الهيدروجين مع 3 ملاعق كبيرة من الماء.تمضمض بالمزيج حول فمك لمدة 30 ثانية.ألفظه، أبصقها أبصق عليها؛ لا تبتلعه.افعل ذلك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع حتى يزول التورم.-الزيوت الأساسيةوفقًا لمقال نُشر عام 2013 في المجلة الأوروبية لطب الأسنان ، فإن النعناع وشجرة الشاي وزيت الزعتر فعالة في منع نمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في الفم.طريقة الأستخدام :امزج ثلاث قطرات من زيت النعناع أو الزعتر أو زيت شجرة الشاي مع 8 أونصات من الماء الدافئ.اشطف فمك عن طريق تحريك الخليط لمدة 30 ثانية.ألفظه، أبصقها أبصق عليها؛ لا تبتلعه.افعل ذلك مرتين في اليوم حتى يزول التورم.علاج ورم الضرس عند الأطفاليعاني بعض الأطفال من ورم الضرس ، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة ، بما في ذلك تسوس الأسنان ، إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.لذلك ، بينما تنتظر اصطحاب طفلك إلى طبيب أسنان للأطفال يعمل جيدًا مع الأطفال ، إليك بعض العلاجات المنزلية للمساعدة في علاج ورم الضرس عند الأطفال، وفقا لما نشره موع dentistryondusk.9 علاجات طبيعية لـ ورم الضرس عند الأطفالعندما يعاني طفلك من ورم الضرس فإنه يتطلب عناية فورية ، أو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل التهابات الدم البكتيرية وفقدان الأسنان، إذا لم تتمكن من زيارة طبيب أسنان الأطفال على الفور ، فجرب هذه العلاجات المنزلية لـ ورم الضرس.-اشطفه بالماء الدافئ والملحطريقة واحدة مجربة ومختبرة لتخفيف ورم الضرس هي الشطف بالماء المالح، يعد هذا علاجًا فعالًا للخط الأول حيث يقتل الملح البكتيريا ويخفف الماء الدافئ الانزعاج ويقلل من تورم اللثة، خذ كوبًا من الماء الدافئ واخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح ثم استخدم المزيج كغسول للفم.-استخدم معجون الثوملا أحد يريد أنفاس الثوم ، ولكن إذا كان الثوم يخفف من آلام الأسنان فلماذا لا؟ يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا ، بما في ذلك قتل البكتيريا الضارة التي تسبب ترسبات الأسنان ، كما يعمل الثوم كمسكن للآلام، اهرس فصًا أو فصين من فصوص الثوم لعمل عجينة وضعها على المنطقة المصابة بقطعة قطن، تساعد إضافة القليل من الملح في تقليل التهيج الناجم عن العدوى.-ضع كمادة باردةضع كيس ثلج أو كمادة باردة على خد طفلك الخارجي بالقرب من المنطقة المصابة. يساعد ذلك في تخفيف الألم عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم والالتهاب. استمر في الضغط على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة وكرر كل بضع ساعات.-استخدم أكياس شاي النعناعالنعناع هو ألذ مسكن للآلام للأطفال. يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وإرخاء اللثة الحساسة. كل ما عليك فعله هو وضع أكياس شاي النعناع الطازجة في الفريزر لبضع دقائق. ثم ضعيها بين خد طفلك ولثته لتخفيف ألم الأسنان.إذا لم يكن لديك أكياس شاي ، اخلطي بضع قطرات من زيت النعناع العطري مع زيت القرنفل ، وضعيها على كرة قطنية ، وضعيها على المنطقة المتهيجة.-استخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبيةإذا استمر الألم ، فقم بإعطاء الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين والأسيتامينوفين للمساعدة في تخفيف الألم. تأكد من اتباع الجرعة الموصى بها للأطفال.-شطف مع بيروكسيد الهيدروجين المخففيعتبر بيروكسيد الهيدروجين حلاً فعالاً لآلام الأسنان الباهتة التي تسببها العدوى ولكن يمكن أن تكون خطيرة إذا ابتلع. اصنعي خليطًا بنسبة 3٪ من الماء واستخدميه كغسول للفم لمدة 30 ثانية تقريبًا. بعد بصقها ، اجعل طفلك يشطف فمه عدة مرات بالماء العادي.- استخدم غسول الفم بالزعتريحتوي الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تساعد في تخفيف آلام الأسنان عند الأطفال. ضع بضع قطرات من زيت الزعتر العطري والماء على كرة قطنية وضعها على المنطقة المصابة. يمكنك أيضًا غلي كوب من الماء ووضع أوراق الزعتر فيه لعمل خليط. برده ثم دع طفلك يستخدمه كغسول للفم.- استخدم زيت القرنفليحتوي القرنفل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في محاربة وجع الأسنان. تحتوي على الأوجينول وهو مخدر طبيعي. للتخفيف من وجع الأسنان ، انقع كرة قطنية صغيرة بزيت القرنفل وضعها حيث يشعر طفلك بالألم. يمكنهم أيضًا مضغ فص كامل لإخراج الزيت وتثبيته في مكانه لمدة 30 دقيقة لتخفيف الانزعاج.-التدليك بجل الصبارالصبار له خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تدمير بكتيريا الفم التي تسبب تسوس الأسنان. لتخفيف آلام الأسنان ، ضع جل الصبار على المنطقة المؤلمة وقم بتدليكه برفق.