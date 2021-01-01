اكتشف أضرار تناول الشاي على العظام



تناول الشاي تناول الشاي





يعد الشاي من أفضل المشروبات الشعبية في مختلف دول العالم وفي الحقيقة فوائد الشاي كثيرة جدا للصحة ولكن عند الإسراف في الكميات التي يتم تناوله يوميا يصبح عدوا للجسم.



قال خبير التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورج إن الشاي هو مشروب مركب ويصعب تناوله بكثرة، ويمكن أن يسبب مشاكل صحية للإنسان.

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وصرح الخبير خلال مقابلته مع موقع "ريدوس" أن عدد مرات تناول الشاي في اليوم يجب ألا تزيد عن أربعة أكواب يومياً فقط كما أن تناول الشاي بكثرة يمكن أن يسهم بخسارة العظام للكالسيوم مما يهدد ترققها.وأوضح الخبير قائلا إن هذا الخطر يحدث عند أولئك الذين لديهم حب مفرط للشاي ويشربون أكثر من عشرة أكواب يوميًا، حيث يحتوي هذا المشروب على مادة التانينات من الممكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد مما قد يؤدي لنقص الحديد في الجسم.وشدد جينزبورج على عدم الإفراط في شرب الشاي إذا كانت هناك مشاكل مرتبطة بالعظام عند الإنسان، مضيفا أنه بعد ساعتين من شرب الشاي، يمكن تناول مكملات تحتوي على هذه المعادن.