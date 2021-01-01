إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون



إعلان صادم من الصحة العالمية إعلان صادم من الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، ينتشر في 89 دولة على الأقل، مؤكدة أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تتضاعف سريعا.



وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أن متحور أوميكرون، ينتشر بسرعة حتى في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم، مشيرة إلى أنه لم يتضح إن كان سبب الانتشار السريع يكمن في قدرة المتحور الجديد على مقاومة اللقاح والمناعة، أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معا.



وأشارت المنظمة إلى أن متحور أوميكرون، يتفشى بسرعة تفوق متحور "دلتا"، ما يعني أنه من المرجح أن يصبح المتحور السائد قريبا في البلدان التي رصدت إصابات بالسلالة الجديدة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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وأوضحت الصحة العالمية أن العديد من الأسئلة حول متحور أوميكرون تظل "دون إجابة"، بما في ذلك مدى فعالية اللقاحات أمام المتحور الجديد، كما أنه لا توجد بيانات قاطعة حول كيفية تأثير "أوميكرون" على مرضى كورونا.وصنفت المنظمة متحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.وتسببت الزيادة في عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، في قلق عالمي خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، المسؤول الفني عن مكافحة كورونا بمنظمة الصحة العالمية إن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان.وأضافت أن تلك المعلومات مبدئية وأنه مازال هناك حاجة للإجابة عن مزيد من التساؤلات حتى الآن، مؤكدة أن ما رصدته المنظمة أن متغير أوميكرون ينمو بسرعة في البلدان.كما حذرت من أن التقارير التي تشير إلى متحور أوميكرون هو نسخة "أقل حدة" من تحورات فيروس سارس-كوف-2، هي تقارير أولية، موضحة أن المعلومات التي توصل لها خبراء منظمة الصحة العالمية حتى الآن تفيد بأنه أكثر قابلية للانتشار وانتقال العدوى بالمقارنة مع المتحورات الأخرى المصنفة "مثيرة للقلق".وشددت على أن متحور أوميكرون تخطى معدلات نمو متحور دلتا، مما يعني أن العالم يشهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بأوميكرون.