كشف محمد مجدي أفشة نجم منتخب مصر، مفاجأة بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021.
وقال أفشة في تصريحات لقناة الكأس القطرية عقب اللقاء: "الحمد لله على نتيجة المباراة، قدمنا أداء جيد لكن خسرنا بركلات الحظ في النهاية، وأشكر الجمهور على مساندته لنا".
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التعليقات على اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر
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