اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر



محمد مجدي أفشة محمد مجدي أفشة

كشف محمد مجدي أفشة نجم منتخب مصر، مفاجأة بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021.







وقال أفشة في تصريحات لقناة الكأس القطرية عقب اللقاء: "الحمد لله على نتيجة المباراة، قدمنا أداء جيد لكن خسرنا بركلات الحظ في النهاية، وأشكر الجمهور على مساندته لنا".

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الخواجة ما كملش التشكيلة.. نبيل الحلفاوي يوجه تعليقًا ناريًا لـ كيروش بعد خسارة مصربعد الخسارة أمام قطر.. إبراهيم سعيد: أحمد رفعت أبرز مكاسب منتخب مصروتابع أفشة: "أهدرنا العديد من الفرص في الأشوط الأربعة، ولم يحالفنا الحظ في النهاية".وقال أفشة: "كيروش والشناوي تحدثا معنا عن التسديد في أماكن معينة، لكن بعض اللاعبين خالفوا ذلك وسددوا في أماكن آخرى".