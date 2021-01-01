اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

آخر الأخباراخبار الرياضة › اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

صورة الخبر: محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

كشف محمد مجدي أفشة نجم منتخب مصر، مفاجأة بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021.



وقال أفشة في تصريحات لقناة الكأس القطرية عقب اللقاء: "الحمد لله على نتيجة المباراة، قدمنا أداء جيد لكن خسرنا بركلات الحظ في النهاية، وأشكر الجمهور على مساندته لنا".

الخواجة ما كملش التشكيلة.. نبيل الحلفاوي يوجه تعليقًا ناريًا لـ كيروش بعد خسارة مصر
بعد الخسارة أمام قطر.. إبراهيم سعيد: أحمد رفعت أبرز مكاسب منتخب مصر


وتابع أفشة: "أهدرنا العديد من الفرص في الأشوط الأربعة، ولم يحالفنا الحظ في النهاية".



وقال أفشة: "كيروش والشناوي تحدثا معنا عن التسديد في أماكن معينة، لكن بعض اللاعبين خالفوا ذلك وسددوا في أماكن آخرى".

المصدر: قناة الكأس القطرية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6049

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager