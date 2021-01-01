صيدلة سوهاج: الروشتات المطبوعة تحل مشاكل المهنة

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اختتم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ورشة العمل التعريفية بعنوان مسار (Orbit)، والتي استمرت لمدة يومين بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.



وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك الورشات التدريبية لطلاب كلية الصيدلة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ودعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة، بما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.‎

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وأوضح مجدى القاضى القائم بعمل عميد الكلية، أن الهدف من الورشة هو تطوير مهنة الصيدلة، وتحسين نهج وفكر الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على مجالات العمل المختلفة لسد العجز وتعريفهم بكل تفاصيل سوق العمل.وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب تضمن دراسات عديدة عن مجال اليقظة الدوائية أو ال(Pharmacovigilance)، وأيضا دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلية.وأشار إلى أن المحاضرات تضمنت أيضاً التعريف بالمسارات المهنية المختلفة التي يمكن طالب الصيدلة أن يسلكها خلال مسيرته الوظيفية، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها.وأكد الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي للإتحاد بالكلية، أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات الخارجية المعنية بهذا الشأن، وذلك لتطوير المهنة من خلال تعميم الروشتات المطبوعة بإحدى المستشفيات الخاصة، كخطوة إضافية نحو حل مشاكل المهنة ومشاكل الصحة في مصر بشكل عام.ولفت كلا من محمود عماد رئيس مكتب الإتحاد المصرى وأحمد طاهر مسئول التسويق، إلى أنه تم منح جميع الطلاب المشاركين شهادات من نقابة صيادلة سوهاج، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل عن التنمية البشرية والمهارات الشخصية وكيفية كتابة السير الذاتية، خلال الأسبوع القادم بمقر الجامعة القديم.