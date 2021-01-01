التعليم العالي: نشر قائمة بالمؤسسات المعتمدة على موقعنا حماية للطلاب من الكيانات الوهمية

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أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور.



واضاف " عبد الغفار " أنه تم إعداد هذه القوائم حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.





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txtوزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بدمياطtxtتصريحات هامة لوزير التعليم العالي: ياريت يكون عندنا أوميكرون .. وجرعة تعزيزية ثالثة في هذا التوقيتواشاد بجهود لجنة الصبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.وكان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية الرائد المعتمدة للاستشارات وتنمية الموارد البشرية، والكائن مقرها في ( 24 شارع كورنيش النيل - فارسكو - دمياط )، وتزعُم منح دبلوم مهني مُعتمد في التخصصات التالية ( تمريض، التدليك والعلاج الطبيعي، التحاليل الطبية، صيانة الأجهزة الطبية)، وتُزاول نشاط تعليمي مُتمثل في تقديم كورسات في مجالات (الاسعافات الأولية، ومكافحة العدوى، وظائف الأعضاء، والمصطلحات الطبية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.