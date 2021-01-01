غضب بين طلاب زراعة القاهرة بسبب امتحانات الفصل الدراسى الأول ..تفاصيل



زراعة القاهرة زراعة القاهرة





انتشر خلال الساعات الماضية ، غضب عدد كبير من طلاب كلية زراعة جامعة القاهرة لما تم تداوله من أخبار بأن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون متنوعة بين اسئله مقالية واسئله صواب وخطأ واختر من متعدد خلال ساعة واحده فقط، وذلك عكس ما كان ينعقد خلال السنوات الماضيه ، فكانت الاسئله عبارة عن صواب وخطأ واختيار بين متعدد فقط خلال ساعة واحده ولم يكن هناك اسئله مقالية.



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ومن جانبه قام اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة بإصدار بيان خاص بتلك المشكله وجاء كالتالى :

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باسم طلاب كليتنا الحبيبه .. نحن مجلس اتحاد طلاب نتعهد أمام الله اننا سنتدارك مشكلة الامتحانات ونتعامل فيها مع إدارة الكلية ، وسيتم عرض المشكله ومناقشتها للوصول إلى أفضل حلول ممكنه ، نظرا لما تم تداوله خلال الأيام الماضية من العديد من طلبة وطالبات الكلية على صفحات التواصل الاجتماعى لمناقشة نفس المشكلة .وأوضح مصدر من اتحاد طلاب الجامعة ، بأن تلك الاخبار من وجود اسئله مقالية بامتحانات الفصل الدراسى الأول ، لم يتم التأكد منها حتى الان ولكن اتحاد الطلاب سيقوم بالتأكد منها و العمل على حل المشكله حين تواجدها بالفعل .