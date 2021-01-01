انتشر خلال الساعات الماضية ، غضب عدد كبير من طلاب كلية زراعة جامعة القاهرة لما تم تداوله من أخبار بأن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون متنوعة بين اسئله مقالية واسئله صواب وخطأ واختر من متعدد خلال ساعة واحده فقط، وذلك عكس ما كان ينعقد خلال السنوات الماضيه ، فكانت الاسئله عبارة عن صواب وخطأ واختيار بين متعدد فقط خلال ساعة واحده ولم يكن هناك اسئله مقالية.
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ومن جانبه قام اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة بإصدار بيان خاص بتلك المشكله وجاء كالتالى :
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التعليقات على غضب بين طلاب زراعة القاهرة بسبب امتحانات الفصل الدراسى الأول ..تفاصيل
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