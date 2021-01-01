أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بالصين بأن إحدى الجامعات الصينية تتيح منح دراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا فى مختلف التخصصات.
واوضحت أن المنح المقدمة للدراسات العليا فى تخصصات ( الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، علوم الحاسب، القانون والإدارة ، هندسة الفضاء، هندسة الطاقة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الطب وعلوم الصحة والصحة العامة، التمريبض وغيرها من التخصصات).
واشارت إلى أن المنح المقدمة لمرحلة البكالوريوس فى تخصصات ( دراسة اللغة الصينية، الهندسة الالكترونية، القانون والسياسة العامة، الكيمياء، الهندسة ، الإقتصاد والمالية ، هندسة الطاقة والهندسة المدنية، العلوم الانسانية والاجتماعية، علوم التكنولوجيا والدراسات الأجنبية، الفيزياء، الصحافة والإعلام وغيرها من التخصصات).
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التعليقات على منح دراسية بالصين للعام الدراسي 2022-2023.. تفاصيل
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