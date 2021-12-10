انضمام منتخبات أمريكا الجنوبية لدورى الأمم الأوروبية بدءا من 2024

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كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، يدرس عددا من المشروعات المشتركة مع نظيره في أمريكا الجنوبية "كونميبول" خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها إقامة دوري أمم مشترك تشارك فيها منتخبات أمريكا الجنوبية في دوري الأمم الأوروبية بدءا من عام 2024.



وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، زبيجنيو بوتشيك، أنه من المقرر انضمام منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة إلى مسابقة دوري الأمم الأوروبية بدءا من نسخة 2024 وفقا لتصريحات نشرتها صحيفة "Meczyki" البولندية.



وأوضح نائب رئيس الاتحاد الأوروبى "بدءا من عام 2024 سينضم منتخبات أمريكا الجنوبية إلى دوري الأمم الأوروبية"، مضيفا "لا نعرف حتى الآن بأي صيغة وبأي شكل".

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وواصل نائب رئيس يويفا تصريحاته مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم بعد توقيع مذكرة بين الاتحادين لمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية في دوري الأمم الأمم في نسخة 2024.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد كشف عن مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية في النسخة المقبلة 2022- 2023 والتي أقيمت القرعة لها مساء الخميس، وشهدت القرعة مشاركة 55 منتخبا هم أعضاء الاتحاد الأوروبي تم تقسيمهم إلى 3 مستويات كل مستوى وضع في 4 مجموعات.وستقام مباريات دور المجموعات بالمستويات المختلفة خلال الفترة من 2-8 و8-14 يونيو 2022، وحتى 22-27 سبتمبر من نفس العام.أما الدور نصف النهائي، الذي سيتأهل له أبطال المجموعات الأربع في المستوى الأول، فسيقام خلال الفترة من 14-15 يونيو 2023 في مدينة سيتم تحديدها لاحقا، بينما ستقام مباراتا النهائي والمركز الثالث يوم 18 من نفس الشهر.وكان المنتخب الفرنسي قد تُوج بلقب النسخة الثانية بفوزه الأحد على إسبانيا في النهائي بنتيجة (2-1).