موعد مباراة مصر وقطر غدا بكأس العرب

يواجه المنتخب الوطنى نظيره القطرى فى بطولة كأس العرب، غدا السبت، فى مباراة تحديد المركز الثالث على استاد 974، فى تمام الثانية عشرة ظهرا، فى لقاء يبحث فيه الفراعنة عن الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام تونس.
طاقم حكام أرجنتيني لمباراة منتخب مصر وقطر غدا فى كأس العرب
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن طاقم حكام أرجنتيني لإدارة مباراة منتخب مصر أمام قطر، المقرر لها الـ12 ظهر السبت، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وجاء طاقم الحكام كالتالى: فاكوندو تيو حكما رئيسيا، إيزيكييل برايلوفسكي وجابريل تشادي ألفريديو مساعدين، وسعيد مارتينيز من الهندوراس حكمًا رابعًا، فيما يتواجد خوان سوتو من فينزويلا حكما لـvar، ويساعده كابريرا جونزاليس من الأوروجواي.
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