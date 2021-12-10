موعد مباراة مصر وقطر غدا بكأس العرب



موعد مباراة مصر وقطر موعد مباراة مصر وقطر

يواجه المنتخب الوطنى نظيره القطرى فى بطولة كأس العرب، غدا السبت، فى مباراة تحديد المركز الثالث على استاد 974، فى تمام الثانية عشرة ظهرا، فى لقاء يبحث فيه الفراعنة عن الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام تونس.







طاقم حكام أرجنتيني لمباراة منتخب مصر وقطر غدا فى كأس العرب



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن طاقم حكام أرجنتيني لإدارة مباراة منتخب مصر أمام قطر، المقرر لها الـ12 ظهر السبت، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وجاء طاقم الحكام كالتالى: فاكوندو تيو حكما رئيسيا، إيزيكييل برايلوفسكي وجابريل تشادي ألفريديو مساعدين، وسعيد مارتينيز من الهندوراس حكمًا رابعًا، فيما يتواجد خوان سوتو من فينزويلا حكما لـvar، ويساعده كابريرا جونزاليس من الأوروجواي.





قد يعجبك أيضا...

منتخب مصر يرتدى الزى الأحمر أمام قطر فى كأس العرب غداًيرتدى المنتخب الوطني قميصه الأحمر مع الشورت والجورب الأسود فى لقائه غدا أمام قطر على المركز الثالث لبطولة كأس العرب، فيما يرتدى المنتخب القطري طاقمًا أبيض.منتخب مصر يخسر لأول مرة منذ 871 يوماوخسر المنتخب الوطنى أمام نظيره التونسى لأول مرة منذ 871 يوما فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء فى نصف نهائى كأس العرب، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله عمرو السولية بالخطأ فى مرمى زميله محمد الشناوى.