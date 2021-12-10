موسيماني مُجبر على إشراك كهربا فى مباريات الأهلي.. اعرف السبب



موسيماني مُجبر على إشراك كهربا موسيماني مُجبر على إشراك كهربا



مازال ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى يفرض نفسه على الأجواء داخل الأهلي، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، فى الوقت الذى يجد مسئولو الأهلى صعوبة كبيرة فى تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل عدم ممانعة إدارة الأهلى رحيله على سبيل الإعارة، إلا أن هناك تخوفاً من بعض الأندية من استعارة اللاعب، خوفاً من تداعيات شكوى الزمالك ضد اللاعب فى "فيفا"، ومن ثم تعرض النادى الذى يُقدم على استعارته لعقوبات مالية، خاصة أن العقوبة المتوقعة على اللاعب هى 2 مليون دولار.



وفى حال بقاء كهربا وعدم رحيله سيكون موسيمانى مُجبراً على إشراكه فى عدد من المباريات ليصل اللاعب لنسبة مشاركة فى المباريات تساوى 10% لتجنب قيام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولى "فيفا" على أنه من حق اللاعب فسخ تعاقده حال عدم مشاركته بنسبة 10% من مجموع مباريات الفريق فى الموسم.



وأخطر كهربا ناديه برفضه فكرة الموافقة على قبول عرض إعارة بالدورى المصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبلغ كهربا مسئولى القلعة الحمراء برفضه القاطع فكرة الرحيل عن الأهلى واللعب لأحد أندية الدورى المصرى، مشدداً على ترحبيه بالموافقة على أى عرض خليجى أو البقاء مع القلعة الحمراء حال عدم وجود عروض خارجية، ومازال خروج محمود عبد المنعم كهربا من حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، يمثل لغزاً كبيراً خاصة أن اللاعب كان أحد أهم مهاجمى الكرة المصرية قبل انتقاله للقلعة الحمراء، كما شهدت أول فتراته مع الأهلى تألقا واضحا، قبل أن يتم استبعاده بشكل دائم من قائمة المباريات بقرار من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، وربط البعض بين استبعاد كهربا وتسريبه أخبار الفريق ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث إن المشكلة مع كهربا "فنية" من الدرجة الأولى، حيث يرى موسيمانى أن كهربا لا ينفذ تعليمات الجهاز الفنى وبالتحديد إهماله للجوانب الدفاعية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية التى يتم منحها له.