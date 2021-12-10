أنهى مسئولو النادى الأهلى علاقتهم بالنيجيرى جونيور أجاى، والذى تم قيده فى قائمة الانتظار مطلع الموسم الجاري، فى الوقت الذى رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق مقترح قيده فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم الحاجة لخدماته، ليتم عمل تسوية لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي.
وفسخ مسئولو الأهلى تعاقدهم مع أجاى بعد اتفاق الطرفين بعد أشهر من الشد والجذب على حصوله على 600 ألف دولار على أقساط لفسخ التعاقد، وأكد مصدر لليوم السابع أنه لا يوجد بند فى عقد الفسخ يمنع اللاعب من اللعب لأى نادٍ فى مصر خلال الفترة المقبلة، كما تردد، وأنه يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ سواء داخل مصر أو خارجها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعلى مستوى العروض، تلقى أجاى عرضاً شفهياً بالفعل من نادى بيراميدز، فى الوقت الذى يملك اللاعب حتى هذه اللحظة فى جعبته عرضاً أوروبياً، وبالتحديد بالدورى البرتغالي، بالإضافة لعرض من أحد الأندية الخليجية.
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التعليقات على حقيقة منع أجاى من اللعب فى مصر ووجهته الأقرب بعد الرحيل عن الأهلي
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