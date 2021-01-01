الحكومة تنفى تدشين صفحات على مواقع التواصل لتقديم خدمات تموينية بمقابل مادى

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صورة الخبر: الحكومة تنفى تدشين صفحات على مواقع التواصل
الحكومة تنفى تدشين صفحات على مواقع التواصل


كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، مُشددةً على أن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة، مُوضحةً أن التقديم على أي من الخدمات التموينية تتم بشكل مباشر من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي: "www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "digital.gov.eg"، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.


وفى سياق متصل، تم صرف أكثر من 70% من مقررات شهر ديسمبر التموينية حيث تواصل الوزارة عمليات صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، من خلال 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى المحافظات، ما بين جمعيتي وبقالي التموين، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل المنافذ من خلال عملية صرف المقررات التموينية، والتأكد من مدى التزامها بصرف مقررات الدعم السلعي، لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون أي زيادة.

صورة الخبر: الحكومة تنفى تدشين صفحات على مواقع التواصل

المصدر: youm7

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