عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

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بين إعدام وزير الدفاع برصاص مدفع مضاد للطيران، وحظر تسمية المواليد الجدد باسم "كيم"، واختراعه لطريقة جديدة للإعدام بالكلاب، تعددت مواقف الزعيم الكوري، حتى أصبح العالم ينتظر كل ما هو جديد من الرئيس الأشهر حول العالم.



تشتهر كوريا الشمالية بدولة القرارات الغريبة، فبعد قرارها الأخير بمنع المواطنين من ارتداء البنطلون الجينز من نوع «سكيني»، أصدر الزعيم الكوري كيم يونج أون، قرارًا بمنع الضحك أو الشرب، في واحد من القرارات العجيبة التي اعتاد على إصدارها.





قرار منع الضحك 11 يوما

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أصدر كيم يونج أون، زعيم كوريا الشمالية قراره الغريب بمنع الضحك أو الشرب للمواطنين تمامًا لمدة 11 يومًا، للاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق كيم جونج إيل، وأمرت السلطات الحكومية الجمهور بعدم إظهار أي بوادر للسعادة، بينما تحيي كوريا الشمالية ذكرى وفاته، إذ حكم «إيل» كوريا الشمالية من 1994 حتى وفاته في 2011، وخلفه بعد ذلك نجله الثالث والأصغر، الزعيم الحالي كيم يونج أون.المقصود بالشرب هو شرب الكحول خلال فترة الحداد، يجب ألا يشرب الكحول أو المشاركة في أنشطة ترفيهية، وإلا سيتعرض المخالفين للسجن، كما لن يسمح للمواطنين بالذهاب لشراء البقالة في 17 ديسمبر، أي يوم وفاة كيم جونج إيل، الذي رحل إثر أزمة قلبية بعد أن حكم البلاد لمدة 17 عامًا.وسبق أن تم القبض على العديد من الأشخاص بتهمة الضحك أو الشرب أثناء فترة الحداد، ويعاملون كمجرمين، حتى لو مات أحد أفراد الأسرة خلال فترة الحداد، فلا يُسمح لك بالصراخ بصوت عالٍ، ولا يستطيع الناس حتى الاحتفال بأعياد ميلادهم.الزعيم الكوري لشعبه: «كلوا كميات أقل من الطعام»ذكرت تقارير إعلامية، أن السلطات في كوريا الشمالية طالبت مواطنيها بتناول كميات أقل من الطعام حتى 2025، بقرار من الرئيس، حيث تتعامل الدولة مع حالة طوارئ غذائية من المتوقع أن تستمر لسنوات.أفادت التقارير، بأن نقص الغذاء في البلاد نتج عن إغلاق حدودها مع الصين، وهو إجراء تم اتخاذه في عام 2020، في محاولة من بيونج يانج لمنع تفشي فيروس كورونا داخل أراضيها، إلا أن هذه الخطوة دمّرت اقتصاد كوريا الشمالية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأدت إلى المجاعة بين سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.يرى بعض السكان في كوريا الشمالية أن مطالبة نظام الزعيم كيم جونج أون، لهم بخفض استهلاكهم للغذاء وتناول كميات أقل من الطعام توحي بأن كيم «ليس على دراية بمدى خطورة وضعهم الغذائي».إعدام 7 بسبب الموسيقىقالت جماعة حقوقية، إن كوريا الشمالية أعدمت ما لا يقل عن سبعة أشخاص رميا بالرصاص في السنوات العشر الماضية، لمشاركتهم موسيقى البوب الكوري الجنوبي أو مشاهدتهم مقاطع لها.ووصف كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، هذا النوع من الموسيقى بأنه "سرطان شرير"، حيث جاءت عمليات الإعدام كجزء من حملة قمع ضد كل من يسمتع إلى هذا النوع من الموسيقى.txtتصعيد أسرع من الصوت.. لماذا رفض زعيم كوريا الشمالية عرض الحوار الأمريكي؟txtزعيم كوريا الشمالية يوجه اتهاما خطيرا للولايات المتحدةحظر ارتداء السترات الجلديةذكرت تقارير، أن كوريا الشمالية تحظر على مواطنيها ارتداء المعاطف الجلدية داخل الدولة، حيث تمنع بيونج يانج المواطنين من ارتداء السترة الجلدية، لإيقاف المواطنين العاديين عن تقليد أسلوب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.وهناك حظرا شاملا على الشباب الذين يرتدون المعاطف الجلدية، حيث تجوب الشرطة الشوارع للاستيلاء على السترات من المواطنين والبائعين على حد سواء، وجاء رد الشرطة أن ارتداء الملابس المصممة لتبدو مثل زعيم كوريا الشمالية هو اتجاه غير نقي لتحدي سلطة أعظم كرامة.إجبار الشعب على محاكاة شكل حلاقة الرئيسوسبق أن أجبرت سلطات كوريا الشمالية مواطنيها على شكل معين للحلاقة، يحاكى قصة شعر رئيسها "كيم يونج"، والذى أشرف بنفسه على تنفيذ هذا القرار، استكمالا لسلسة قراراته ومواقفه الغريبة التى اتبعها منذ توليه الحكم فى عام 2011، كمحاولة لفرض سيطرته على البلاد، لتعزيز حكمه دون أى منافس أو منازع.إعدام وزير دفاعه بتهمة النوم فى العملفى يوم 13 مايو 2015، كان أغرب قرار له حينما أصدر عقوبة لوزير الدفاع الكورى بالإعدام بالرصاص، وكان حديث الساعة وقتها، خاصة بعدما صرح بأن سبب هذه العقوبة هو نوم الوزير فى إحدى الحفلات الرسمية، الأمر الذى اعتبره إهانة له.هدد بضرب أمريكا بسبب فيلمبسبب فيلم أمريكى يحمل عنوان "المقابلة"، الذى تضمنت أحداثه سخرية من الرئيس الكورى الذى تم اغتياله، قرر "كيم يونج" أن يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، ويهددها بالقذف النووى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت بعض الأخبار التى تشير إلى أنه وراء التهديدات التى تلقتها شركة "سونى" لوقف عرض الفيلم.أقر عقوبة الإعدام رميا للكلابعاقب زوج عمته، الذى اتهم ببعض قضايا الفساد، بأغرب وأبشع عقوبة إعدام اخترعها من وحى خياله، حيث وضعه فى قفص مغلق، وترك عليه أكثر من 120 كلب صيد تم تجويعهم لمدة 5 أيام.أبرز مواقف الزعيم الكوري «مواقف وطرائف»- أعدم كيم أحد خصومه، وهو سانج هون، وزير الأمن العام، بقاذفة من اللهب، بسبب صلته القوية بعمه، الذي أعدمه من قبل كونه لم يصفق له بحماسة عندما قلده منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للبلاد.- أعدم زوج عمته بطريقة غريبة وقاسية لم يفعلها أحد من قبله، حيث ألقاه عارياً في قفص مع 5 مسؤولين آخرين، وأطلق عليهم 120 كلباً، تنهش في أجسادهم، بعد تجويعهم، حيث استمرت عملية الإعدام ساعة كاملة، في حضور 300 من كبار المسؤولين، بتهمة محاولة الانقلاب عليه.- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم أمر بإعدام رئيس المهندسين الذين شاركوا في بناء مطار جديد في بيونج يانج، لأن التصميم لم يعجبه، وكان كيم وزوجته، قد قاما بجولة في المحطة الدولية المكونة من طابقين في المطار ولم يُعجبه التصميم، فأصدر أمر الإعدام.- ومن حالات الإعدام الغريبة أيضا قيامه بإعدام وزير التعليم، وذلك بسبب أنه "غفا" أو غلبه النعاس خلال اجتماع رسمي.- أعدم كيم المغنية هيون سونج وول، وهي صديقته السابقة، بعد اتهامها بتصوير فيلم إباحي، بحجة مخالفة قوانين البلاد، وكان كيم وهيون عاشقين، لكن انتهت علاقتهما قبل توليه الحكم عندما طلب والد كيم منه ذلك، كما تم إعدام 10 فنانين آخرين معها أمام عائلاتهم وأصدقائهم بعد إجبارهم على الحضور، في أحد الساحات العامة.- غضب لدى سماعه بنفوق السلاحف الصغيرة، خلال جولته بمزرعة، ثم أمر بإعدام مدير المزرعة، الذي اقتيد إلى الخارج وأطلق عليه النار، بعد أن وجه له اتهام بعدم توريد ما يكفي من الغذاء والماء للحيوانات، ما أدى لنفوق العديد من السلاحف الصغيرة.- قرر كيم، منع كبار المسؤولين في البلد من استيراد السجائر وتدخينها، وقرر أن يدخنوا السجائر المصنوعة في البلاد لأنها منتجات وطنية.- منع المواطنين من إدارة ظهورهم لتماثيله المنتشرة في ميادين كوريا، إضافة إلى إجبار التلاميذ في المدارس على تقبيل صوره بشكل دائم.- أعاد كيم كتابة تاريخ بلاده السياسي كما يتفق مع أهوائه الشخصية، وقام بإزالة 99% من أرشيف تقارير وكالة أنباء بيونج يانج حتى التي تتعلق بوالده الزعيم السابق لكوريا الشمالية، وأعلن كيم عام 2010 يوم عيد ميلاده 8 يناير الثاني عطلة وطنية.- قرر فرض عقوبات ضد كل من يتوقف عن التصفيق أولًا له، وتم بالفعل تطبيق العقوبات، والحكم على أحد العمال بالسجن 10 أعوام بسبب توقفه عن التصفيق له أثناء إحدى جولاته.- إجراء اتصالات ومكالمات دولية من الأمور المحرمة، التي تقود إلى الإعدام الفوري.