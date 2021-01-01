حكم هجر الأخت المؤذية .. دار الإفتاء تجيب

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حكم هجر الأخت المؤذية.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقول سائل :"لي أخت تنقل الكلام وتوقع بين الناس وتسبب مشاكل فهل الابتعاد عنها حرام؟"



حكم هجر الأخت المؤذية

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائل:" الابتعاد لو خصام يبقى حرام.. لكن لو تجنب فالتجنب حلال".



حكم الخصام بين السلايف .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه: ما رأي الدين في أذى سلفتي لي، وقطيعتها لي بدون ذنب، كما أقوم بالسلام عليها فلا ترد؟

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حكم الخصام بين السلايفقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على سؤال حكم الخصام بين السلايف : "هذه النفوس التي تسعى لإرضاء الله تعالى رغم عدم وجود أي تجاوب من الطرف الآخر، هي من علامة خشية الله وخوفه، فكما تقولين أنت تلقي السلام فلا ترده، وأنت كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رجلًا قَالَ: يَا رَسُول اللَّه، إِنَّ لِي قَرابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوني، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِم وَيُسِيئُونَ إِليَّ، وأَحْلُمُ عنهُمْ وَيَجْهَلُونَ علَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ معكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَ" رواه مسلم.وبين "وسام" للسائلة: "كأنك بصبرك على العمل الصالح تأخذين الحسنات وهي تزداد في صحيفة سيئاتها، لافتاً إلى أن ما تفعلينه هو من باب الإيمان بالغيب حيث علي أن أعامل الحق في الخلق، فليس شرطاً أن يكون هناك مقابل وكلنا سيقف أمام الله فبعضنا من سيسر بصحيفة أعماله، فاستمري ولا يلزم عليكي السلام، لكن حاولي التواصل ولا إثم عليك في الخصام أو التجاهل بعد ذلك".هل الخصام يبطل الصلاة وأعمال الخير؟قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على سؤال: هل الخصام يبطل الصلاة وأعمال الخير؟، إن الخصام لا يبطل الصلاة ولا يبطل أعمال الخير، لكنه يؤخر فضل الله، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ليلة النصف من شعبان يقول رب العزة سبحانه وتعالى "إغفروا لكل من دعا فى هذه الليلة إلا مشرك أو مشاحن".وتابع "عبدالسميع": "الخصام يعطل المغفرة الإلهية لكنه لا يبطل الصلاة ولا الأعمال الخيرية".حكم المُصِّرِّ على الخصامبين الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سائل يقول: ما حكم المصر على الخصام ولا يرد السلام؟، أن السائل مطالب بأن يداوم على إلقاء السلام وألا ينتظر رد الآخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لمسلم أن يخاصم أخاه فوق ثلاثة أيام، وأن يدرك أن بإلقاءه السلام يأخذ الثواب والآخر الذي لا يرد يناله السيئات جزاء ما قدم، إلا أن يكون هناك سبب لتلك الخصومة يستدعي استدعاء فريق للحكم بينهما وتصفية الخلافات.