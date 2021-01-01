هل تجميد البويضات حرام؟.. وكيل الأوقاف السابق يجيب



وكيل الأوقاف السابق وكيل الأوقاف السابق

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، إن التوسع في إنشاء المقابر الرأسية سيساعد بشكل كبير في عدم التعدي على الرقعة الزراعية.







وأضاف سالم عبد الجليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”، أن “تجميد البويضات”، من الأمور المستحدثة علميا، مشيرا إلى أنه صدر إجتهاد من دار الإفتاء بأنه لا مانع من تجميد البويضات ولكن بضوابط في حالة الضرورة.

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وتابع سالم عبد الجليل، أنه لا بد من الدقة والأمانة في المعامل التي سيتم تجميد البويضات من خلاله، حتى لا تختلط الأنساب.طريق تجميد البويضاتوأشار وكيل وزارة الأوقاف سابقا إلى أنه من أجل الإنجاب عن طريق تجميد البويضات لا بد أن يكون الزواج قائما، وألا تكون الزوجة أرملة.