قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، إن التوسع في إنشاء المقابر الرأسية سيساعد بشكل كبير في عدم التعدي على الرقعة الزراعية.
وأضاف سالم عبد الجليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”، أن “تجميد البويضات”، من الأمور المستحدثة علميا، مشيرا إلى أنه صدر إجتهاد من دار الإفتاء بأنه لا مانع من تجميد البويضات ولكن بضوابط في حالة الضرورة.
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التعليقات على هل تجميد البويضات حرام؟.. وكيل الأوقاف السابق يجيب
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