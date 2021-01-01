كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. فيديو



رمضان عبدالرازق رمضان عبدالرازق

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. سؤال ورد للشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي.

قال رمضان عبدالرازق، بتلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق ، أطلق عليهم تجارة قال تعالى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ.

وأضاف: كل عمل صالح تجارة مع الله ،{ قال تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ...}



قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان لا يموت إلا بأجل، لافتا إلى أن هناك عبادات تزيد البركة واليسر في العمر.



وأضاف "الورداني" في إجابته عن سؤال مضمونه "هل من الخطأ الدعاء بطول العمر؟"، أن الدعاء بطول العمر ليس حرام ولكن من الأفضل مناجاة الله لزيادة البركة في العمر بهذا الدعاء " اللهم احينى مادامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دام الوفاة خير لي".

قد يعجبك أيضا...

وأوضح أمين الفتوى أن أفضل عبادة تزيد البركة في العمر والصحة هي صلة الرحم، مشيرًا إلى أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وأنه لذلك لابد عند الدعاء بطول العمر أن يكون الدعاء مقرونًا بصلاح العمل في الحياة الدنيا.