انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. تعرف على توقعات الطقس حتى الثلاثاء المقبل

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انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:


درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة


درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

المصدر: youm7

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