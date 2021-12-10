ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل .. محمد صلاح يسجل وصاروخ أرنولد



ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطول الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 – 2022.



تقدم نيوكاسل عبر جونو شيلفى في الدقيقة 7 من تسديدة صاروخية، وتعادل ديوجو جوتا للريدز في الدقيقة 21، وأضاف محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 25، قبل خروجه في الدقيقة 73 لصالح زميله فيرمينو، واختتم ألكسندر أرنولد الثلاثية بصاروخ في الدقيقة 87.



ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلفاً لفريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما تجمد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.

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وواصل يتطلع فريق ليفربول لمواصلة سلسلة الإنتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي إمتدت لـ 7 مباريات متتالية منذ التعادل أمام برايتون بنتيجة 2-2 في الجولة الـ 10 من مسابقة البريميرليج.وبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: أليسون بيكر.خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين.خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.وعزز النجم المصري صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفاً، وبفارق 6 اهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف، ووقع الملك المصري على رقم قياسي جديد بمساهمته في الأهداف على مدار 15 مباراة متتالية معادلا رقم فاردي وصيفه في ترتيب الهدافين هذا الموسم.ولم يتلق محمد صلاح نجم ليفربول، أي هزيمة مع فريقه أمام نيوكاسل في 10 مباريات، حيث حقق 7 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات.https://player.streamkora.com/player/html/rDqiVtnULujy2?popup=fromblocked&autoplay=1