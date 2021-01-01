التفاصيل الكاملة الخاصة بامتحانات الترم الأول لمختلف الصفوف الدراسية.. فيديو

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › التفاصيل الكاملة الخاصة بامتحانات الترم الأول لمختلف الصفوف الدراسية.. فيديو

صورة الخبر: امتحانات الترم الأول
امتحانات الترم الأول

بث تليفزيون اليوم السابع، من إعداد إسراء عبد القادر وتقديم رغدة بكر، تغطية خاصة استعرض خلالها التفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتابعت التغطية الخاصة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى أكدت أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون من المناهج الدراسية من بداية مقررات الترم الأول حتى مناهج نهاية شهر ديسمبر الجارى، والأجزاء المتبقية من المناهج لشهر يناير لن يتم حذفها وإنما ستكون للاطلاع فقط.

وأوضحت الوزارة أن منهج يناير سيتم دراسته بالكامل، ولكن لن يُسأل فيه الطالب خلال امتحانات منتصف العام الدراسي، كما أنه لن يتم حذفه بل سيتم استكمال منهج الفصل الدراسي الأول كاملا.

وبدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تم تشكيل لجان النظام والمراقبة ووضع أسئلة الامتحانات بالنسبة للشهادة الإعدادية، إضافة إلى إتاحة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بالنسبة لطلاب الثانوى العام والشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات سوف تنطلق فى النصف الثانى من يناير المقبل، حيث يؤدى الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى الامتحانات فى الفصل الدراسى الأول.

https://www.facebook.com/watch/?v=306051201431769

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التفاصيل الكاملة الخاصة بامتحانات الترم الأول لمختلف الصفوف الدراسية.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32281

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager