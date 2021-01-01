بث تليفزيون اليوم السابع، من إعداد إسراء عبد القادر وتقديم رغدة بكر، تغطية خاصة استعرض خلالها التفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.
وتابعت التغطية الخاصة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى أكدت أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون من المناهج الدراسية من بداية مقررات الترم الأول حتى مناهج نهاية شهر ديسمبر الجارى، والأجزاء المتبقية من المناهج لشهر يناير لن يتم حذفها وإنما ستكون للاطلاع فقط.
وأوضحت الوزارة أن منهج يناير سيتم دراسته بالكامل، ولكن لن يُسأل فيه الطالب خلال امتحانات منتصف العام الدراسي، كما أنه لن يتم حذفه بل سيتم استكمال منهج الفصل الدراسي الأول كاملا.
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التعليقات على التفاصيل الكاملة الخاصة بامتحانات الترم الأول لمختلف الصفوف الدراسية.. فيديو
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