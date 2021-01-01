التحكم فى الإضاءة بالصوت وغرف للتخزين.. أحدث تريندات ديكور المطبخ 2022



اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022 اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022

يعتبر المطبخ هو مملكة المرأة الذى تقضى فيه معظم وقتها سواء فى طهى الطعام أو غسل الأوانى وتنظيف الأرضيات، لذلك تحرص على تجديده من حين لآخر حتى لا تشعر بالملل وتستطيع أن تبدع فيه أجمل وصفات الطعام، ولتحقيق ذلك تتعرف على أحدث اتجاهات الديكور لتختار ما يناسبها من قطع ديكور حديثة ومميزة، ولهذا نستعرض فى هذا التقرير، أحدث اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022، والتى تعتمد على أجهزة تكنولوجية حديثة وأرضيات خشبية وغيرها من الاتجاهات الحديثة التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "bhg".



أحدث اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022

إضاءة مرنة



تعتبر الإضاءة المرنة من أحدث اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022، والتى تعتمد على التحكم فى الإضاءة وضبطها وفقاً لاحتياجات المرأة داخل المطبخ، ويمكن التحكم فى الإضاءة من خلال الصوت، ومن المتوقع أن تكتسب الإضاءة البيضاء شعبية كبيرة خلال العام المقبل.



غرف التخزين

تعتبر غرف تخزين التوابل والأطعمة والأجهزة الكهربائية الصغيرة من الاتجاهات المتوقع انتشارها فى المطابخ خلال العام المقبل.

أحواض الماءتعتبر الأحواض المزدوجة من أحدث اتجاهات المطابخ خلال العام المقبل، والتى تساعد المرأة على غسل الخضراوات والفواكه والأوانى فى نفس الوقت من خلال غسل الخضراوات فى حوض وغسل الأوانى فى الحوض الآخر .طاولات مستديرةتعتبر المقاعد والطاولات المصممة على هيئة دائرة مستديرة من اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها خلال العام المقبل، مع الصواني الدائرية، والمقاعد ذات الظهر المنحني، والمفروشات الناعمة ذات الأنماط الهندسية والتجريدية الدائرية.التشطيبات الخشبية الحديثةتعتبر المطابخ الخشبية من أحدث اتجاهات الديكور لعام 2022، حيث متوقع انتشار اتجاه تصميم المطابخ من خشب البلوط الأبيض والأرضيات الخشبية .الأجهزة الذكيةتعتبر الأجهزة التكنولوجيا الذكية من أحدث اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها العام المقبل، والتى تساعد المرأة فى إنهاء طهى الطعام وغسل الأوانى فى أسرع وقت، مما يفيد المرأة العاملة فى تنظيف مطبخها وطهى طعامها فى وقت قصير.







