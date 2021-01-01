يعتبر المطبخ هو مملكة المرأة الذى تقضى فيه معظم وقتها سواء فى طهى الطعام أو غسل الأوانى وتنظيف الأرضيات، لذلك تحرص على تجديده من حين لآخر حتى لا تشعر بالملل وتستطيع أن تبدع فيه أجمل وصفات الطعام، ولتحقيق ذلك تتعرف على أحدث اتجاهات الديكور لتختار ما يناسبها من قطع ديكور حديثة ومميزة، ولهذا نستعرض فى هذا التقرير، أحدث اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022، والتى تعتمد على أجهزة تكنولوجية حديثة وأرضيات خشبية وغيرها من الاتجاهات الحديثة التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "bhg".
أحدث اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022
إضاءة مرنة
تعتبر الإضاءة المرنة من أحدث اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2022، والتى تعتمد على التحكم فى الإضاءة وضبطها وفقاً لاحتياجات المرأة داخل المطبخ، ويمكن التحكم فى الإضاءة من خلال الصوت، ومن المتوقع أن تكتسب الإضاءة البيضاء شعبية كبيرة خلال العام المقبل.
غرف التخزين
تعتبر غرف تخزين التوابل والأطعمة والأجهزة الكهربائية الصغيرة من الاتجاهات المتوقع انتشارها فى المطابخ خلال العام المقبل.
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التعليقات على التحكم فى الإضاءة بالصوت وغرف للتخزين.. أحدث تريندات ديكور المطبخ 2022
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