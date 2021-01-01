عندما تنخفض درجة حرارة الطقس، يبدأ الإنسان بالبحث عن طرق مختلفة وبسيطة تساعده على الشعور بالدفء طوال الوقت، ولا تكلفه الكثير من النقود، ولأن درجة الحرارة منخفضة اليوم، ومن ناحية أخرى، سوف يحل فصل الشتاء رسمياً الثلاثاء المقبل، نستعرض في هذا التقرير، طرق مختلفة تساعد على الشعور بالدفء طوال الوقت، دون إنفاق الكثير من النقود، وفى نفس الوقت تمد الجسم بفوائد صحية مختلفة.
طرق بسيطة للشعور بالدفء في المنزل:
أطعمة ومشروبات :
ينصح بتناول بعض الأطعمة في المنزل والتي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها بشكل يومى، وفى نفس الوقت تجعل الإنسان يشعر بالدفء، منها البطاطا المشوية فى الفرن، وشوربة العدس وشوربة البروكلى بالكريمة، ومن ناحية أخرى ينصح بتناول بعض المشروبات الدافئة مثل القرفة والزنجبيل والليمون بالنعناع، الذى يساعد على تقوية الجهاز المناعى وبالتالي يحمى الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية.
طرق تساعد على الشعور بالدفء في المنزل:
- ينصح بإضاءة الشموع، حيث تساعد على الشعور بالدفء وفى نفس الوقت تساعد على الشعور بحالة رومانسية .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طرق بسيطة ومختلفة للشعور بالدفء داخل المنزل .. دفا وتوفير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق