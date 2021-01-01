خليكى فى الماء والصابون بدل المناديل.. نصائح بسيطة لإزالة المكياج قبل النوم



نصائح بسيطة لإزالة المكياج نصائح بسيطة لإزالة المكياج





يكمن جمال المرأة في نضارة بشرتها، ويأتي هذا بالتنظيف الكامل، من خلال اتباع عدة طرق تساعد على تنظيف البشرة بشكل يومى قبل النوم لإزالة المكياج بغسل الوجه أو باستخدام إحدى منتجات التنظيف، ولتنظيف الوجه بطريقة صحيحة، نستعرض فى هذا التقرير، عدة نصائح تساعد على إزالة أثار المكياج، بطريقة آمنة على البشرة وفقًا لما ذكره موقع" glamour".



نصائح لإزالة المكياج يومياً:

الصابون والماء أفضل من مناديل المكياج

تعد مناديل إزالة المكياج خطوة أولية ممتازة قبل التنظيف، لكن يجب غسل الوجه بالماء، حيث نصحت خبيرة المكياج أزرا ريد، قائلة: " استخدام الماء وغسول الوجه هو ما يزيل بقايا المكياج قبل النوم، لكن فى حالة استخدام مناديل المكياج، يجب استخدم مرطب للبشرة، منعاً لجفافها" .

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تنظيف حواف الجفنيجب الاهتمام بتنظيف حواف الجفن، الذى تتراكم فيه آثار قلم تحديد العيون والماسكارا بمرور الوقت، مما يؤدى إلى تهيج العين، ويقول خبير المكياج نيك باروز: "يفضل وضع زيت زيتون على قطعة قطن لتنظيف حواف الجفن .دفع الشعر للخلف وتنظيف خط الشعرتتراكم بقايا المكياج حول خط الشعر، مما يؤدي إلى انسداد المسام والتشقق، لذلك ينصح بارتداء عصابة رأس طوال الوقت لضمان التخلص من كل أثر للمكياج.الفوط القطنية المسطحة أفضل من الكرات القطنيةكرات القطن يمكن أن تترك وراءها بقايا للمكياج أثناء الاستخدام سواء على الرموش أو الجلد، مثلما قالت طبيبة الأمراض الجلدية ريبيكا كازين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تهيج للبشرة، لذلك يفضل اختيار الفوط القطنية المسطحة بدلاً من الكرات .ترطيب البشرة بعد إزالة المكياجيجب ترطيب البشرة الجافة بعد إزالة المكياج، مثل وضع البلسم بعد إزالة أحمر الشفاه، وكذلك مرطب للبشرة بعد إزالة بقايا المكياج تماماً، وذلك للحصول على بشرة رطبة طوال الوقت.