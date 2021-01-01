طريقة عمل الهمبرجر في البيت



طريقة عمل الهمبرجر طريقة عمل الهمبرجر





الهمبرجر من الاطعمة الجاهزة التي يعشقها الكبار والصغار، ودائما يطلبه الاطفال الصغار من المحلات جاهزا، ولكن تفضل الكثير من الأمهات عمله بنفسها في البيت، حتى تضمن أن تكون مكوناته طازجة ومضمونة، خاصة اللحمة.





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تاريخ وأصل الهمبرجرويعد الهمبرجر هو أشهر الأكلات الامريكية السريعة على مستوى العالم أجمع، لكن قد لا يعلم الكثيرين، أن الهمبرجر ليس أكلة أمريكية الأصل، فهو يعود إلى أيام الاجتياح المغولي تحت قيادة جنكيز خان، حيث كانت الجيوش كثيرة التنقل ولا وقت لديها للطبخ، وكانت تحتاج لتناول الطعام بيد واحدة وهم على الخيول في طريقهم، ففكروا بأخذ قطع اللحم البقري أو الغنم ووضعها تحت الأسرجة؛ لتلين، ثم يأكلونها نيئة.وانتقلت هذه الوجبة إلى المطاعم الروسية، أثناء الاجتياح المغولي لروسيا، ثم انتقلت إلى مدينة هامبورج الألمانية في بدايات القرن السابع عشر عندما كانت السفن الالمانية تنتقل من ميناء هامبورج إلى المواني الروسية، ثم مع بدايات القرن الثامن عشر والتاسع عشر انتقلت إلى مدينة نيويورك عندما كانت حركة الموانيء بين المدينتين كثيرة، ففتحت أكشاك صغيرة في ميناء نيويرك لتقدم هذه الوجبة باسم "همبورج"؛ وذلك لاكتساب البحارة الالمانيين القادمين من هامبورج، وكان وقتها يقدم كقطعة من اللحم المفروم المدخن والنيء مع البصل وقطع الخبز، وبعد فترة بدأ يقدم بنفس المكونات بعد وضعها في الزيت المقليوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البرجر في البيت، زي الجاهز، وبمكونات كلها مضمونة، كما أنه غير مكلف.المكونات:½ كيلو لحمة مفرومة1½ كوب فول صويا ( اختياري)½ ملعقة صغيرة قرفة2 فص ثوم مفرومملح وفلفل أسود مفروم ناعمبصلة مفرومة¼ كوب ماءبهارات برجر (تباع لدي العطار)زيت للتحميرطماطم وخس وخيار للتقديمالطريقة:انقعي فول الصويا في الماء لمدة ساعة، ثم صفيه جيدا من المياه.ضيفي على فول الصويا بعد تصفيته، بقية المكونات، وافرميهم جيدًا حتي تكوين عجينة ناعمة.افردي كيس بلاستيك مدهون بالزيت ثم افردي عليه العجينة، غطي عجينة اللحم بكيس بلاستيك أخر مدهون بالزيت، وابدأي افرديها بالنشّابة.طريقة عمل شوربة العدسطريقة عمل الجمبرى بقشرة فى الفرنقطعي العجينة لدوائر وضعيها في الفريزر لمدة ساعة.وأخيرًا اخرجيها من الفريزر للتحمير على الجيرل، أو طاسة تيفال بنقطه زيت.قدميها مع الخبز والبطاطس والكاتشب.