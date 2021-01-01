علاج المغص عند الرضع.. وطرق التعرف على أسبابه



علاج المغص عند الرضع علاج المغص عند الرضع





تواجه كل أم مشكلة المغص عند الرضع في السنة الأولى من عمر الطفل، والمغص عند الرضع له العديد من الأسباب، والتي يجب معرفتها والوصول لها، حتى يمكن علاج المغص عند الرضع بسهولة، خاصة أن آلام المغص هذه تجهد الطفل، وتجعله يدخل في نوبات من الصراخ والبكاء.





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ويؤكد الدكتور حلمي جمال حلمي أخصائي الأطفال، أن كل الرضع يصابون بالمغص، والمغص يبلغ ذروته في الأسبوع السادس من عمر الرضع، ويختفي في الشهر الثالث أو الرابع، ويمثل المغص عند الرضع تجربة مزعجة للجميع، للرضيع والأم أيضا.طريقة اكتشاف المغص عند الرضعوعن أعراض المغص عند الرضع، يشير الدكتور حلمي إلى أن الرضيع المصاب بالمغص يبكي يوميا في نفس الوقت تقريبا، ويكون ذلك عادة في المساء، وقد يستمر المغص لدقائق، وأحيانا يصل لساعتين أو أكثر.ويقوم الرضيع بحركة تعكس إحساسه بالمغص؛ حيث يسحب ساقيه إلى صدره أو يتخبط ليعبر عن ألمه، ويكون البكاء أكثر من العادة ويصعب إسكاته بأي طريقة.ويضيف الدكتور حلمي أن المغص يعتبر عارض إقصاء، أي أنه يجب البحث عن مشاكل أخرى قبل إرجاع الحالة للمغص.أسباب المغص عند الرضعأما اسباب المغص عند الرضع، فليست محددة كما يشير الدكتور حلمي، لكن الدراسات التي أجريت على المغص ركزت على عدة أسباب ممكنة وهي:حالات تحسس "حساسية حليب البقر"أو عدم نضج الجهاز الهضمي الذي يسبب انكماش معوي قويغازات معوية متزايدةرجوع الاكل إلى المريء ( بين الفم والمعدة)تغيرات هرمونية في طفلك الرضيعالنظام الغذائي للأم التي ترضع من الثديقلق الأم وطريقة تعاملها مع الطفلاختلافات في طريقة تغذية الطفل أو راحتهويظل سبب معاناة بعض الأطفال دون غيرهم من المغص غير معروفوفي حال تأكد إصابة الرضيع بالمغص، فهناك بعض الأمور التي يمكنها أن تساعد في علاج المغص عند الرضع، وتريحه وهي كالتالي:مدد الرضيع على بطنه على ركبتيك أو ذراعيك وهدهده بلطف وببطء.ارجع الرضيع أو احضنه أو تمشّ وأنت تحمله ولكن تجنب حركات الهز السريعة.شغل صوتًا منتظما بلا نغم قرب الرضيع، فمن شأن المحركات الناعمة الصوت أن تساعد طفلك على تهدئته.أعطه حمامًا دافئًا أو مدده على بطنه فوق كيس مائي دافئ.دندن أو اقرأ آيات من القرآن بصوت ناعم وهادئ وأنت تمشي أو تهدهد الطفل فمن شأن ذلك أن يريح أعصاب الطفل والأهل على السواء.