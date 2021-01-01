نصائح مهمة من الصحة للمواطنين لمواجهة الطقس البارد



مواجهة الطقس البارد مواجهة الطقس البارد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الأيام المقبلة ستكون شديدة البرودة خاصة في الليل ويجب على المواطنين توخي الحذر وإتباع نصائح وزارة الصحة.



وفي هذا الصدد وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للمواطنين للحفاظ على صحتهم في الشتاء ومن هذه النصائح:



- ارتداء ملابس ثقيلة متعددة البقات للحفاظ على حرارة الجسم.

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- تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.جدير بالذكر أنه حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام مضادات السعال مع أدوية المهدئات، مؤكدة أن أدوية السعال تستخدم للتقليل من السعال المصاحب لنزلات البرد.وأكدت ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة تناول أدوية السعال مع الأدوية التي تساعد على النوم أو أدوية الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية.وكانت هيئة الدواء المصرية حذرت المواطنين، من الحد من المخاطر والأضرار الصحية التي قد تنجم عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدمي الرعاية الصحية، ونظرا لاحتياج بعض المرضى لضرورة الحصول على أكثر من دواء في وقت واحد؛ تحذر هيئة الدواء المصرية من المخاطر المترتبة على التداخلات الدوائية دون استشارة.وحذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من خطورة البرد على القلب، مؤكدًا أن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلى تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم مما يؤدي إلي تزايد احتمالات الجلطة والأزمة القلبية.وكتب الدكتور جمال شعبان تدوينة على صفحته بالفيس بوك "البرد وأزمات القلب حذارِ من خطورة البرد علي القلب انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية".وقال: "كما يقل شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش أيضا الإصابة بالإنفلونزا والكورونا والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضى القلب كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد".وقدم جمال شعبان نصائح لتجنب البرد والأزمات القلبية قائلًا: "النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمة القلبية: تجنب التعرض لتيارات الرياح.. والبرد الشديد.. تجنب الخروج المفاجئ من مكان دافيء إلي مكان بارد ارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة والأخرى يحافظ علي حرارة الجسم أفيد من إزار واحد ثقيل".تحذيرات خطيرة من تناول كوكتيل البرد في الشتاءوتابع نصائحه قائلًا: "غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم، شرب الماء بانتظام، والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميا، تجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية" مضيفا: "المشروبات صديقة القلب في الشتاء الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة والزنجبيل بدون سكر طبعًا".كما نصح جمال شعبان قائلًا: "تجنب التدفئة الزائدة عند الإحساس بوجع في الصدر أو عدم ارتياح يجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع على شماعة البرد المفترى عليه".