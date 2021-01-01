في 4 أسابيع.. أسرع ريجيم لكسر ثبات الوزن



ريجيم ريجيم

إذا كنت تعاني من ثبات الوزن، يمكنك عن طريق اتباع النظام الغذائي التالي التخلص من ثبات الوزن بـ ريجيم فعال يعمل على حرق أسرع للدهون ونسفها، إليك خطته يقدمها موقع “برايت سايد”.



الأسبوع الأول



الإفطار:

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عصير فاكهة بدون سكر وقطعة جبن خالي الدسم + ثمرة فاكهة بين الإفطار والغذاء: كوب من الجنزبيل بالليمون.الغذاء:طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.أو 2 حبات صغيرة من البطاطس المسلوقة + صدر دجاجة مسلوق مع قليل من زيت الزيتون.أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.العشاء:كوب زبادى مضافا إليه ملعقة الكمون.الأسبوع الثاني- على الريق الساعة السابعة: كوب شاى باللبن بدون سكر.- الإفطار الساعة الثامنة: طبق شوفان بالعسل.- بعد ربع ساعة ينصح بتناول ثمرة تفاح.- الغداء: سمكة مشوية أو مسلوقة + شريحة من صدر الدجاج + 3 ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة.- الخامسة مساء: ثمرة تفاح.- العشاء: طبق كبير من السلطة الخضراء.- قبل النوم بساعتين: كوب من عصير الجنزبيل بالليمون.الأسبوع الثالثالإفطار اليومي:3 ملاعق فول + قطعة جبن قريش + 1 توست سنالغداء اليومي:طبق من شوربة الخضار + 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراءأو علبة تونة + نصف رغيف بلدى + طبق سلاطة خضراءالعشاء اليومي:كوب زبادي + ثمرة فاكهةالأسبوع الرابعالإفطار: (8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاى أخضر بدون سكر.الغداء: 1/4 دجاجة + خضار سوتيه + 3 م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو (1) سمكة مشوية 300 جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.العشاء: كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادى.