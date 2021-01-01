أعراض السل الكامنة ومتى يكون مميتا؟



مرض السل مرض السل

يسبب مرض السل جرثومة تسمى المتفطرة السلية . عادةً ما تهاجم البكتيريا الرئتين ، لكن يمكن لبكتيريا السل مهاجمة أي جزء من الجسم مثل الكلى والعمود الفقري والدماغ. لا يمرض كل شخص مصاب ببكتيريا السل نتيجة لذلك ، توجد حالتان مرتبطتان بالسل: عدوى السل الكامنة (LTBI) ومرض السل.



يمكن أن يكون مرض السل قاتلاً إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.



تصبح بكتيريا السل نشطة إذا لم يتمكن الجهاز المناعي من منعها من النمو. عندما تكون بكتيريا السل نشطة (تتكاثر في جسمك) ، فإن هذا يسمى مرض السل. الأشخاص المصابون بمرض السل مرضى. قد يكونوا أيضًا قادرين على نشر البكتيريا للأشخاص الذين يقضون وقتًا معهم كل يوم.

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لا يُصاب العديد من الأشخاص المصابين بعدوى السل الكامنة بمرض السل أبدًا. يصاب بعض الأشخاص بمرض السل بعد فترة وجيزة من الإصابة (في غضون أسابيع) قبل أن يتمكن جهاز المناعة لديهم من محاربة بكتيريا السل. قد يمرض أشخاص آخرون بعد سنوات عندما يصبح جهاز المناعة لديهم ضعيفًا لسبب آخر.بالنسبة للأشخاص الذين تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة ، وخاصة المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري ، فإن خطر الإصابة بمرض السل أعلى بكثير من الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي طبيعي.أعراض السل الكامنةيمكن لبكتيريا السل أن تعيش في الجسم دون أن تسبب لك المرض. وهذا ما يسمى عدوى السل الكامنة. في معظم الأشخاص الذين يتنفسون بكتيريا السل ويصابون بالعدوى ، يكون الجسم قادرًا على محاربة البكتيريا لمنعها من النمو. الأشخاص المصابون بعدوى السل الكامنة:لا توجد أعراضلا يمكن أن تنقل بكتيريا السل للآخرينعادة ما يكون لديك تفاعل إيجابي في اختبار الجلد لمرض السل أو اختبار دم إيجابي لمرض السلقد يصابون بمرض السل إذا لم يتلقوا العلاج من عدوى السل الكامنةلا يُصاب العديد من الأشخاص المصابين بعدوى السل الكامنة بمرض السل أبدًا. عند هؤلاء الأشخاص ، تظل بكتيريا السل خاملة مدى الحياة دون التسبب في المرض. ولكن في الأشخاص الآخرين ، وخاصة الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف ، تصبح البكتيريا نشطة وتتكاثر وتسبب مرض السل.لا توجد أعراض ، وقد ينقل بكتيريا السل للآخرين وعادة ما يكون اختبار الجلد أو اختبار الدم يشير إلى الإصابة بالسلعادة ما يكون اختبار الجلد أو اختبار الدم يشير إلى الإصابة بالسللديه أشعة سينية طبيعية على الصدر ولطاخة البلغم السلبيةقد يكون لديك أشعة سينية غير طبيعية على الصدر ، أو لطاخة أو مزرعة بلغم إيجابيةيحتاج إلى علاج لعدوى السل الكامن للوقاية من مرض السليمرض كل شخص مصاب ببكتيريا السل. نتيجة لذلك ، توجد حالتان مرتبطتان بالسل: عدوى السل الكامنة ومرض السل.