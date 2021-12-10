قرعة دوي الأمم الأوروبية ..كل ما ترغب معرفته عن المجموعات ومواعيد المباريات النهائية



دوي الأمم الأوروبية دوي الأمم الأوروبية



أسفرت قرعة التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية 2022-2023 عن مواجهات قوية.



وتشهد المجموعة الثالثة من التصنيف الأول مواجهات نارية أو بالأحرى ستعرف باسم مجموعة الموت، فتضم إيطاليا بطل أوروبا وإنجلترا وصيف أوروبا وألمانيا.



وتقسم المنتخبات الـ 55 على 4 تصنيفات، ويتأهل أول كل مجموعة في التصنيف الأقل للتصنيف الأعلى، فيما يهبط أخير كل مجموعة من التصنيف الأعلى للتصنيف الأقل.

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ويلتقي منتخبا إسبانيا والبرتغال في دربي إيبيريا ضمن مواجهات المجموعة الثانية.ويتواجد منتخب فرنسا حامل اللقب وبطل كأس العالم 2018 في المجموعة الأولى رفقة كرواتيا وصيف كأس العالم والدنمارك والنمسا.وأخيرا يلتقي الجاران هولندا وبلجيكا في المجموعة الرابعة رفقة ويلز وبولندا.التصنيف الأولالمجموعة 1: النمسا - كرواتيا - الدنمارك - فرنساالمجموعة 2: التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانياالمجموعة 3: المجر - إنجلترا - ألمانيا - إيطالياالمجموعة 4: ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكاالتصنيف الثانيالمجموعة 1: أرمينيا – جمهورية أيرلندا – أسكتلندا - أوكرانياالمجموعة 2: ألبانيا – إسرائيل – روسيا - إيسلنداالمجموعة 3: الجبل الأسود – رومانيا – فنلندا – البوسنة والهرسكالمجموعة 4: سلوفينيا – صربيا – النرويج - السويدالتصنيف الثالثالمجموعة 1: تركيا - لوكسمبورج - ليتوانيا – جزر الفاروالمجموعة 2: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة (قبرص × إستونيا)المجموعة 3: سلوفاكيا - بيلاروسيا - أذربيجان - الفائز من (كازاخستان × مولودوفا)المجموعة 4: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارقالتصنيف الرابعالمجموعة 1: لاتفيا – أندورا – الخاسر من مباراة (كازاخستان × مولودوفا) - ليشتينشتاينالمجموعة 2: سان مارينو – الخاسر من مباراة (قبرص × إستونيا) - مالطامرحلة المجموعاتالجولة الأولى: 2 إلى 4 يونيو 2022الجولة الثانية: 5 إلى 8 يونيو 2022الجولة الثالثة: 8 إلى 11 يونيو 2022الجولة الرابعة: 12 إلى 14 يوليو 2022الجولة الخامسة: 22 إلى 24 سبتمبر 2022الجولة السادسة: 25 إلى 27 سبتمبر 2022مباراتا الدور قبل النهائي 14 - 15 يونيو 2023تحديد المركز الثالث: 18 يونيو 2023المباراة النهائية: 18 يونيو 202