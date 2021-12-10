دوي الأمم الأوروبية
أسفرت قرعة التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية 2022-2023 عن مواجهات قوية.
وتشهد المجموعة الثالثة من التصنيف الأول مواجهات نارية أو بالأحرى ستعرف باسم مجموعة الموت، فتضم إيطاليا بطل أوروبا وإنجلترا وصيف أوروبا وألمانيا.
وتقسم المنتخبات الـ 55 على 4 تصنيفات، ويتأهل أول كل مجموعة في التصنيف الأقل للتصنيف الأعلى، فيما يهبط أخير كل مجموعة من التصنيف الأعلى للتصنيف الأقل.
ويلتقي منتخبا إسبانيا والبرتغال في دربي إيبيريا ضمن مواجهات المجموعة الثانية.
ويتواجد منتخب فرنسا حامل اللقب وبطل كأس العالم 2018 في المجموعة الأولى رفقة كرواتيا وصيف كأس العالم والدنمارك والنمسا.
وأخيرا يلتقي الجاران هولندا وبلجيكا في المجموعة الرابعة رفقة ويلز وبولندا.
التصنيف الأول
المجموعة 1: النمسا - كرواتيا - الدنمارك - فرنسا
المجموعة 2: التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانيا
المجموعة 3: المجر - إنجلترا - ألمانيا - إيطاليا
المجموعة 4: ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكا
التصنيف الثاني
المجموعة 1: أرمينيا – جمهورية أيرلندا – أسكتلندا - أوكرانيا
المجموعة 2: ألبانيا – إسرائيل – روسيا - إيسلندا
المجموعة 3: الجبل الأسود – رومانيا – فنلندا – البوسنة والهرسك
المجموعة 4: سلوفينيا – صربيا – النرويج - السويد
التصنيف الثالث
المجموعة 1: تركيا - لوكسمبورج - ليتوانيا – جزر الفارو
المجموعة 2: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة (قبرص × إستونيا)
المجموعة 3: سلوفاكيا - بيلاروسيا - أذربيجان - الفائز من (كازاخستان × مولودوفا)
المجموعة 4: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارق
التصنيف الرابع
المجموعة 1: لاتفيا – أندورا – الخاسر من مباراة (كازاخستان × مولودوفا) - ليشتينشتاين
المجموعة 2: سان مارينو – الخاسر من مباراة (قبرص × إستونيا) - مالطا
مرحلة المجموعات
الجولة الأولى: 2 إلى 4 يونيو 2022
الجولة الثانية: 5 إلى 8 يونيو 2022
الجولة الثالثة: 8 إلى 11 يونيو 2022
الجولة الرابعة: 12 إلى 14 يوليو 2022
الجولة الخامسة: 22 إلى 24 سبتمبر 2022
الجولة السادسة: 25 إلى 27 سبتمبر 2022
مباراتا الدور قبل النهائي 14 - 15 يونيو 2023
تحديد المركز الثالث: 18 يونيو 2023
المباراة النهائية: 18 يونيو 202
التعليقات على قرعة دوي الأمم الأوروبية ..كل ما ترغب معرفته عن المجموعات ومواعيد المباريات النهائية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق