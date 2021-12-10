ميدو يشترى 100 فانلة للزمالك لدعم النادى .. تفاصيل



ميدو يشترى 100 فانلة للزمالك ميدو يشترى 100 فانلة للزمالك

قام احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، بشراء 100 فانلة لـ الزمالك لدعم النادى، ونشر صورة له مع الفانلات وذلك عبر حسابه بموقع تويتر .



وكتب ميدو " اشتريت ١٠٠ فانلة الزمالك الجديدة دي احسن طريقة دعم بيها النادي لان النادي بياخد نسبه كويسه ولازم نشجع اي مستثمر انه يستثمر في الزمالك.



واضاف : ياللا نوري العالم الحقيقي لجمهور # النزل دور الايتام كمان وهوزع الفانلات على الولاد هناك. تويتر مش هنساكم .

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و وجه الإعلامي احمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ حنبعل المجبري نجم تونس ومانشستر يونايتد عقب تصريحات الأخير المسيئة بعد تأهل تونس لـ نهائي كأس العرب.وأكد ميدو في تصريحات خلال برنامج "الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور" أن ما واجهه المجبري أمس ليس منتخب مصر “ ، نتمنى أيضًا أن نواجه منتخب تونس في تصفيات كأس العالم، منتخب مصر قوي جدًّا، وسيظهر بشكل مختلف مع اكتمال صفوفه خلال الفترة المقبلة ”.وأضاف انه يتمني ان يضع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب تصريح المجبري في غرفه ملابس لاعبي المنتخب في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم ولن يحتاج لاي محاضرات او كلمات تشجيعوأضاف "إحنا اتقطعنا، ومنتخب تونس غسلنا كورة، ومينفعش كيروش يطلع بعد المباراة يقول بص العصفورة، أصل التحكيم.. أصل كنا كويسين، لا منتخب مصر كان وحش جدًّا".