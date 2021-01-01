إثيوبيا تزعم استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة


زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبي، دينا مفتي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للوصول لحل يربح فيه الجميع، بشأن سد النهضة مع مصر والسودان.

وادعى مفتي في تصريحات إلى الصحفيين وفق "سودان بوست" أن إثيوبيا مستعدة للتفاوض بحسن نية لإيجاد حل ودي للنزاع حول سد النهضة مع مصر والسودان.

وأضاف: "تود إثيوبيا أن تتفاوض دائمًا بحسن نية، ما زلنا مستعدين للتفاوض من أجل نتيجة رابحة وأؤكد لكم أن إثيوبيا ليست مهتمة بإيذاء أي شخص بما في ذلك المصريون".

وتابع: "إثيوبيا ليست مهتمة بإيذاء أحد، وليست معنية بإيذاء دول المصب سواء السودان أو مصر وكل ما نقوله هو أننا نريد الاستفادة من الثروات الطبيعية التي أعطانا الله وهذا ما نقوم به".

وقال مفتي إن بلاده تؤمن بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية في إيجاد الحل الحقيقي من خلال المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

المصدر: elbalad

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