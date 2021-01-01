زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبي، دينا مفتي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للوصول لحل يربح فيه الجميع، بشأن سد النهضة مع مصر والسودان.
وادعى مفتي في تصريحات إلى الصحفيين وفق "سودان بوست" أن إثيوبيا مستعدة للتفاوض بحسن نية لإيجاد حل ودي للنزاع حول سد النهضة مع مصر والسودان.
وأضاف: "تود إثيوبيا أن تتفاوض دائمًا بحسن نية، ما زلنا مستعدين للتفاوض من أجل نتيجة رابحة وأؤكد لكم أن إثيوبيا ليست مهتمة بإيذاء أي شخص بما في ذلك المصريون".
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التعليقات على إثيوبيا تزعم استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة
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