جرائم حرب|مقتل وإصابة 104 أشخاص في قصف لجيش أبي أحمد على سوق بإثيوبيا



قصف لجيش أبي أحمد على سوق بإثيوبيا قصف لجيش أبي أحمد على سوق بإثيوبيا





أعلن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، اليوم الخميس، عن مقتل 28 شخصا وإصابة 76 أخرين في قصف لـ جيش أبي أحمد على سوق في مدينة ألاماتا بـ إثيوبيا.



وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت منظمات حقوقية دولية، بيانا مشتركا أكدوا فيه تعرض أهالي إقليم تيجراي لانتهاكات مروعة.

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وحسب "روتيرز" قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية، كثفت عمليات القتل والاعتقالات الجماعية وطرد أهالي إقليم تيجراي.وتدلل منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش على مزاعمهما بأنهما أجريا مقابلات هاتفية مع 31 شخصًا في غرب تيجراي في نوفمبر وديسمبر، ووصفوا تصاعد الانتهاكات على أيدي قوات أبي أحمد في أمهرة.وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "المدنيين في تيجراي الذين حاولوا الفرار من موجة العنف الجديدة تعرضوا للهجوم والقتل"، لافتين إلى أن "العشرات يواجهون في المعتقلات ظروفًا تهدد الحياة بما في ذلك التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية".