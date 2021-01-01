مازح إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم جاي كاتلر بتعليق على التواطؤ مع روسيا قائلا: "لم نكن أذكياء بما يكفي للتواطؤ مع روسيا".
وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال إريك: "لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله".
من جهتها، علقت مديرة مكتب "USA Today" في واشنطن سوزان بيغ على العبارة في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية قائلة: "هذا يعد دفاعا غريبا جدا عن ادعاء التواطؤ مع قوة أجنبية".
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التعليقات على نجل ترامب: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا.. فيديو
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