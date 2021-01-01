نجل ترامب: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › نجل ترامب: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا.. فيديو

صورة الخبر: نجل ترامب
نجل ترامب


مازح إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم جاي كاتلر بتعليق على التواطؤ مع روسيا قائلا: "لم نكن أذكياء بما يكفي للتواطؤ مع روسيا".

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال إريك: "لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله".

من جهتها، علقت مديرة مكتب "USA Today" في واشنطن سوزان بيغ على العبارة في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية قائلة: "هذا يعد دفاعا غريبا جدا عن ادعاء التواطؤ مع قوة أجنبية".

وأضافت أن "ما قاله نجل الرئيس الأمريكي السابق يتفق مع ما وجده المحقق روبرت مولر في تحقيقاته عن ادعاءات التواطؤ مع روسيا".

وتابعت: "قال مولر إنه كانت هناك اجتماعات شملت شركاء ترامب مع شخصيات روسية، وأن فريق ترامب بدا منفتحا على فكرة التواطؤ".

وتساءلت: "هل قاموا بذلك في نهاية المطاف فعلا أم لا؟".

https://t.co/xoUkEaFHLb?amp=1

المصدر: شبكة سي إن إن الأمريكية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نجل ترامب: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45636

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager