نجل ترامب: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا.. فيديو



نجل ترامب نجل ترامب



مازح إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم جاي كاتلر بتعليق على التواطؤ مع روسيا قائلا: "لم نكن أذكياء بما يكفي للتواطؤ مع روسيا".



وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال إريك: "لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله".



من جهتها، علقت مديرة مكتب "USA Today" في واشنطن سوزان بيغ على العبارة في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية قائلة: "هذا يعد دفاعا غريبا جدا عن ادعاء التواطؤ مع قوة أجنبية".

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وأضافت أن "ما قاله نجل الرئيس الأمريكي السابق يتفق مع ما وجده المحقق روبرت مولر في تحقيقاته عن ادعاءات التواطؤ مع روسيا".وتابعت: "قال مولر إنه كانت هناك اجتماعات شملت شركاء ترامب مع شخصيات روسية، وأن فريق ترامب بدا منفتحا على فكرة التواطؤ".وتساءلت: "هل قاموا بذلك في نهاية المطاف فعلا أم لا؟".https://t.co/xoUkEaFHLb?amp=1