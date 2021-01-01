واشنطن بوست: وثائق تكشف عن تورط شركة هواوي في أنشطة تجسس

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كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها، عن وثائق تزعم أنها صادرة عن شركة هواوي الصينية، والتي تقول إنها ‏تورطها في أنشطة التجسس المتهمة بها الصين. ‏



وبحسب الصحيفة الأمريكية، تشير الوثائق إلى تورط شركة هواوي في جهود المراقبة الصينية.



واستعرضت الصحيفة 100 شريحة تقديمية تابعة لبرنامج "باور بويت"، وزعمت أنها نشرت على وقع ويب خاص بشركة هواوي، حتى تم إزالتها العام الماضي.

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وبحسب الصحيفة الأمريكية، من بين الشرائح المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، عرض لتقنية يمكن أن تساعد السلطات في تحليل التسجيلات الصوتية، من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات كبيرة من البصمات الصوتية المسجلة، الأمر الذي من المفترض أن يساعد في مسائل الأمن القومي.ورجحت الصحيفة أن "مضمون هذه الشريحة يمكن استخدامه لتحديد الأفراد المتورطين في المعارضة السياسية، ومسائل هونج كونج وتايوان، والمناقشات المتعلقة بالعلاقات العرقية".وتُظهر شريحة أخرى "نظاما شاملا لمراقبة السجون، والذي تم تنفيذه على ما يبدو في سجون في منغوليا الداخلية ومقاطعة شانشي، فضلا عن مراكز الاحتجاز في منطقة شينجيانج، والتي يتهم معتقلو معسكرات الاعتقال بها، ومعظمهم من أفراد جماعة الإيجور، القائمين عليها بالسخرة والتعذيب، واحتجازهم دون توجيه تهما إليهم".وتوضح شريحة عرض أخرى بالتفصيل كيفية استخدام تقنيات المراقبة الخاصة بشركة "هواوي" في شينجيانج منذ عام 2017، وكيف ساعدت تقنية التعرف على الوجه في القبض على "عدد من المشتبه فيهم جنائيا".وأقرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه لا يمكنها تحديد من الذي تم عرض له هذه الشرائح أو موعد عرضها، لكنها أشارت إلى أنه تم إنشاء العديد منها في عام 2014، وأجري عليها تعديلات مؤخرا في العام الماضي 2020.من ناحيته، قال متحدث باسم شركة هواوي في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أن الشركة "ليس لديها علم بالمشاريع المذكورة في تقريرها"، وأكد أنها توفر "خدمات منصة سحابية تتوافق مع معايير الصناعة الشائعة".