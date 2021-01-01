الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد 6 أشهر من الثانية|فيديو

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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، ستمنح للذين مضى على تلقيهم الجرعتين الأولى والثانية 6 أشهر كاملة.



وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، الجرعة الثالثة المعززة، جرعة "اختيارية" ولكن هناك توصية بأخدها، لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا.

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وأوضح عبد الغفار، أنه سيتم إرسال رسالة لكل الذين تلقوا لقاح كورونا ومر على ذلك 6 أشهر، لتلقى الجرعة الثالثة وليس أن شرطا أن تكون من نفس النوع .الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاح كوروناوحصل موقع صدى البلد الإخباري ، على الجدول الذي يوضح نوع الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاح كورونا ، بناء علي أول جرعتين من اللقاح .وجاء الجدول الذي حصل موقع صدي البلد علي صورة منه كالتالي :-من حصل علي الجرعة الأولي والثانية من لقاح سينوفارم ..يحصل علي الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية( فايزر- موديرنا - استرازينكا - وسينوفاك )من حصل علي الجرعة الأولى والثانية من لقاح سينوفاك ..يحصل علي الجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية( فايزر- موديرنا - استرازينكا -سينوفارم)من حصل علي الجرعة الأولى والثانية من لقاح استرازينيكا ..يحصل علي االجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية( فايزر- موديرنا )من حصل علي الجرعة الأولي والثانية من لقاح جونسون ..يحصل علي الجرعة المعززة “ الثالثة ” من أحد اللقاحات التالية( فايزر- موديرنا - استرازينكا)من حصل علي الجرعة الأولى والثانية من لقاح فايزر ..يحصل علي الجرعة المعززة “ الثالثة ” من أحد اللقاحات التالية( موديرنا - استرازينكا ).من حصل علي الجرعة الأولي والثانية من لقاح موديرنا ..يحصل علي الجرعة المعززة “ الثالثة ” من أحد اللقاحات التالية( ( فايزر - استرازينكا ).