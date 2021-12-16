الوطنية للصحافة تصدر تغييرات صحفية



الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للصحافة

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة يوم الخميس الموافق 16/12/2021 برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وأمين عام الهيئة.





وقررت الهيئة في اجتماعها :-

• تعيين هبه الله صادق سيد صادق رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بدلاً من أيمن فتحي توفيق ، استكمالاً لمدة رئاسة مجلس الإدارة المتبقية.





قد يعجبك أيضا...

• الموافقة على مد خدمة اياد أبوالحجاج لمدة 6 أشهر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، ومد خدمة إبراهيم أبو كيلة بمؤسسة دار التحرير لمدة عام، ومد خدمة أحمد عطيه صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي لمدة عام.• وافقت الهيئة على تعيين محمد وديع عبد السميع غزي نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بدلاً من الأستاذ محمد جنه لبلوغه سن المعاش ، استكمالاً للمدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.• كما ناقشت الهيئة عددا من الدراسات الخاصة باستغلال بعض الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، من ضمنها مشروع مؤسسة أخبار اليوم لإقامة مستشفى تعليمي استثماري بمدينة 6 أكتوبر واقتراح استغلال بعض الأصول الأخرى غير المستغلة للمؤسسات الصحفية.