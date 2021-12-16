الوطنية للصحافة تصدر تغييرات صحفية

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صورة الخبر: الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة يوم الخميس الموافق 16/12/2021 برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وأمين عام الهيئة.


وقررت الهيئة في اجتماعها :-
• تعيين هبه الله صادق سيد صادق رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بدلاً من أيمن فتحي توفيق ، استكمالاً لمدة رئاسة مجلس الإدارة المتبقية.

• الموافقة على مد خدمة اياد أبوالحجاج لمدة 6 أشهر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، ومد خدمة إبراهيم أبو كيلة بمؤسسة دار التحرير لمدة عام، ومد خدمة أحمد عطيه صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي لمدة عام.



• وافقت الهيئة على تعيين محمد وديع عبد السميع غزي نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بدلاً من الأستاذ محمد جنه لبلوغه سن المعاش ، استكمالاً للمدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

• كما ناقشت الهيئة عددا من الدراسات الخاصة باستغلال بعض الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، من ضمنها مشروع مؤسسة أخبار اليوم لإقامة مستشفى تعليمي استثماري بمدينة 6 أكتوبر واقتراح استغلال بعض الأصول الأخرى غير المستغلة للمؤسسات الصحفية.

المصدر: elbalad

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