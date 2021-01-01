

شيش طاووق باللحمة شيش طاووق باللحمة





هل انت من محبى تناوله إليك طريقة سريعة لعمل الشيش طاووق زى المحلات بالمقادير والخطوات ومذاق لايقاوم اختارى الطريقة التي تناسبك سواء طريقة عمل شيش طاووق باللحم أو طريقة عمل شيش طاووق بالجبن أو الفارخ.



طريقة عمل شيش طاووق باللحمة بالمقادير

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2 كيلو شيش طاووق لحم مكعباتنصف كوب عصير برتقالنصف كوب ماء بصلربع كوب خلربع كوب زيت زيتون2 ملعقة كبيرة دبس رمانملعقة صيرة ثوم بودرملعقة صغيرة بصل بودرملعقة صغيرة زنجبيلملعقة صغيرة زعتنر جافملعقة صغيرة بهارات سبعةملعقة صغيرة قرفة بودرملحفلفل اسودللتسويةمكعبات بصلفلفل الوان مكعباتاعواد شيشخطوات عمل شيش طاووق باللحمة1-داخل بولة قومي باضافة ماء البصل والخل وعصير البرتقال والزيت ودبس الرمان والزعتر والقرفة والزنجبيل والثوم والبصل البودر وبهارات سيبعة وملح وفلفل اسود وقومي بتقليب المكونات .2-ضعي قطع الشيش في التتبيلة وقومي بتغيتها وتركها داخل الثلاجة ليلة كاملة حتي تبيل تماما اقوم باخراجها وقومي بنقع قطع الخضار في التتبلة ابدأي بتشكيل الشيش علي الاسياخ مع الخضار .3-قومي باحضار صنية فرن ودهنها بالزيت و ضعي قطع الشيش في الصينية وادخليها فرن ساخن مسبقا قرب النضج افتح الشواية قلبي من وقت لاخر حتي يصبح الشيش ناضج وياخذ لون مناسب قومي بإخراجه وتقديمهخطوات عمل شيش طاووق بالفراخ بالخطواتالمقاديرصدر دجاج مقطع الى مكعباتبهارات لتتبيل الدجاجنصف علبة لبن خالي الدسمطماطمبصله واحدهفليفله ملونةطريقة تحضير الشيش طاووق بالفرن- نقطع البصله ونقوم بتقطيع الطماطم الى مكعبات ونقوم بتقطيع الفليفله الى مكعبات- توضع قطع الدجاج مع الخضار المقطع وترص في اعواد خشبية- توضع في الفرن مدة ربع ساعة إلى أن تستوي .طريقة عمل شيش طاووق بالجبنالمقاديرمكعبات شيش طاووق مشويةجبنة شيدر مبشورةموتزاريلا مبشورةجبنة رومي مبشورةجبنة ايدام مبشورةجبنة كريميةزبدةطريقة التحضير* توضع كل المكونات سويا وتغطى بالموتزاريلا* تدخل الفرن ثم تقدم في السندويتش