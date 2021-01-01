

طريقة ارتداء البليزر الطويل مع الملابس طريقة ارتداء البليزر الطويل مع الملابس





تبحث الفتيات عن طريقة ارتداء البليزر الطويل مع الملابس، وذلك لأنه موضة هذا العام، ومنتشر بشكل كبير بين الموضة العالمية وأحدث صيحات ملابس البرندات، ولكن يبقى طريقى تنسيقه مع الملابس تحدي كبير للفتيات، وفي السطور التالية سوف نعرفك طريقة ارتداء البليزر الطويل مع الملابس بخطوات بسيطة وسهلة.





طريقة ارتداء البليزر الطويل مع الملابس

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افضل تركيبة ألوان مع البليزر الطويل على الملابسوأغلب الفتيات تبحث عن افضل تركيبة ألوان مع البليزر الطويل على الملابس ، ويعتبر البليزر الطويل من القطع المحببة لدى جميع الفتيات، فهو يتميز بشكله الراقي ، كما أنه يتلائم من العديد من القطع ، ولكن المحجبات قد يجدن صعوبة في تنسيقه أحيانا.وأصبح تنسيق البليزر الطويل على الملابس من القطع الأساسية لدى كثير من المحجبات ، ولكن بسبب حجمه قد لا تستطيع المحجبة تنسيقه مع الحجاب؛ يث أن هناك أفكار مختلفة لتنسيق افضل تركيبة ألوان مع البليزر الطويل على الملابس.إذا كنتِ تريدين افضل تركيبة ألوان مع البليزر الطويل على الملابس يجب عليكِ أولا تحديد الإطلالة التي ترغبين بالظهور بها ، فمثلا إذا كنتِ ترغبين في مظهر كاجوال فيمكنك تنسيق البليزر الطويل مع بنطلون جينز كاجوال ، وحذاء رياضي وحقيبة يد صغير.أما إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة ، فيمكنكِ تنسيق البليزر الطويل مع بنطلون قماش كلاسيكي ، وحذاء أنيق، ويمكن أرتداء البليزر الطويل مع البنطلون القماش لإطلالة أنيقة ، وكلاسيكية ومحتشمة في الوقت ذاته يمكنك تنسيق البليزر بألوان كالأسود مع بنطلون فضفاض باللون البرتقالي القاتم ، وحذاء صيفي أنيق ، وحقيبة يد صغيرة الحجم.ويعد البليزر الطويل الكاروه من أحدث صيحات الموضة المنتشرة لهذا العام، لإطلالة عصرية يمكنك تنسيق البليزر الكاروه باللون الرمادي ، مع بنطلون جينز باللون الأسود ، وتوب أبيض ، وحذاء رياضي ، ولإكمال إطلالتك إرتدي نظارة شمسية أنيقة.قد تعتقد الكثير من المحجبات أن أفضل تركيبة ألوان مع البليزر الطويل لا يتلائم مع التنورة أو الفستان ، ولكن على العكس تماما ، إذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة أنيقة ، لمظهر جذاب فيمكنك تنسيق البليزر الطويل والواسع مع فستان ضيق بألوان حيادية، مثل : اللون الأبيض ، مع حذاء أنيق ، وحقيبة يد صغيرة ، وإكسسوارات راقية.لإطلالة أكثر جرأة يمكنك تنسيق البليزر الكاروه مع بلوزة باللون الأحمر ، وبنطلون رمادي ، وحذاء أحمر ناري ، وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر، وقد اعتمدت أغلب صيحات الموضة هذا اللوك .بشكل انيق كيفية تنسيق البليزر الطويل على الملابسوأغلب الفتيات تبحث عن كيفية إرتداء البليزر الطويل بشكل أنيق على الملابس، ويعتبر البليزر الطويل من القطع المحببة لدى جميع الفتيات، فهو يتميز بشكله الراقي ، كما أنه يتلائم من العديد من القطع ، ولكن المحجبات قد يجدن صعوبة في تنسيقه أحيانا.أصبح تنسيق البليزر الطويل على الملابس من القطع الأساسية لدى كثير من المحجبات ، ولكن بسبب حجمه قد لا تستطيع المحجبة تنسيقه مع الحجاب، لكن في السطور التالية سنقوم بتقديم أفكار مختلفة لتنسيق البليزر الطويل oversize blazer مع الملابس الأخرى والحجاب بطريقة عصرية ، وجذابة.1- إطلالة كلاسيكية أم كاجوال :إذا كنتِ تريدين إرتداء البليزر الطويل يجب عليكِ أولا تحديد الإطلالة التي ترغبين بالظهور بها ، فمثلا إذا كنتِ ترغبين في مظهر كاجوال فيمكنكِ تنسيق البليزر الطويل مع بنطلون جينز كاجوال ، وحذاء رياضي وحقيبة يد صغير.2- البليزر لإطلالة كاجوال :أما إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة ، فيمكنكِ تنسيق البليزر الطويل مع بنطلون قماش كلاسيكي ، وحذاء أنيق.3- البليزر لإطلالة كلاسيكية :البليزر مع البنطلون القماش لإطلالة أنيقة ، وكلاسيكية ومحتشمة في الوقت ذاته يمكنك تنسيق البليزر الطويل بألوان كالأسود مع بنطلون فضفاض باللون البرتقالي القاتم ، وحذاء صيفي أنيق ، وحقيبة يد صغيرة الحجم.4- البليزر الطويل مع البنطلون الواسع :ويعد البليزر الطويل الكاروه من أحدث صيحات الموضة المنتشرة لهذا العام، لإطلالة عصرية يمكنك تنسيق البليزر الكاروه باللون الرمادي ، مع بنطلون جينز باللون الأسود ، وتوب أبيض ، وحذاء رياضي ، ولإكمال إطلالتك إرتدي نظارة شمسية أنيقة.5- البليزر الطويل مع الفستان :قد تعتقد الكثير من المحجبات أن البليز الطويل لا يتلائم مع التنورة أو الفستان ، ولكن على العكس تماما ، إذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة أنيقة ، لمظهر جذاب فيمكنك تنسيق البليزر الطويل والواسع مع فستان ضيق بألوان حيادية، مثل : اللون الأبيض ، مع حذاء أنيق ، وحقيبة يد صغيرة ، وإكسسوارات راقية.